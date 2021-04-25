https://ria.ru/20210425/astrologiya-1729666530.html
Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака
Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T06:26
2021-04-25T06:26
2021-04-25T06:26
водолей
овен
телец
близнецы
культура
астрология
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729672388_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87c8a77fd330fa29b8aeb91f3beecefd.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих, сообщает Pinkvilla. По словам Яшасвини, такие люди склонны манипулировать другими, все контролировать, доминировать, а еще они пессимистичны и не прочь поспорить. "Им проще все усложнить и разыграть драму, нежели посмотреть на ситуацию под более позитивным углом", — уточняет астролог. Овны — эгоистичные и чересчур чувствительные люди. Их легко обидеть, поэтому прежде чем что-то сказать этому знаку зодиака, стоит дважды подумать. Общение с Овнами бывает утомительным, поскольку никогда не знаешь, что может их задеть и когда. Тельцы — любители доминировать и манипулировать. Они предпочитают, чтобы все делалось так, как они этого хотят, и почти никогда не идут на компромисс и уступки. Приспосабливаться или подстраиваться под кого-то — не для них. Самарпита Яшасвини отмечает, что хоть Тельцы и собственники, их не волнуют чувства других людей. Для них важны только собственные эмоции. Близнецы — общительные люди — настоящие экстраверты. Но в этом, по словам астролога, и заключается их фальшивость. Окружающие часто не доверяют Близнецам, так как считают их двуличными.Водолеи холодны и эмоционально отстранены от происходящих вокруг них событий. Представители этого знака к тому же еще и недоверчивые, из-за чего бывают довольно токсичными. Окружающим это быстро надоедает — постоянно доказывать Водолеям свою верность и честность.
https://ria.ru/20210411/goroskop-1727582430.html
https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html
https://ria.ru/20210418/odinochestvo-1728595534.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729672388_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5eb588025d18a0ee54594b48f5c0ba0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водолей, овен, телец, близнецы, астрология, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости.
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих, сообщает
Pinkvilla.
По словам Яшасвини, такие люди склонны манипулировать другими, все контролировать, доминировать, а еще они пессимистичны и не прочь поспорить. "Им проще все усложнить и разыграть драму, нежели посмотреть на ситуацию под более позитивным углом", — уточняет астролог.
Овны — эгоистичные и чересчур чувствительные люди. Их легко обидеть, поэтому прежде чем что-то сказать этому знаку зодиака, стоит дважды подумать. Общение с Овнами бывает утомительным, поскольку никогда не знаешь, что может их задеть и когда.
Тельцы — любители доминировать и манипулировать. Они предпочитают, чтобы все делалось так, как они этого хотят, и почти никогда не идут на компромисс и уступки. Приспосабливаться или подстраиваться под кого-то — не для них. Самарпита Яшасвини отмечает, что хоть Тельцы и собственники, их не волнуют чувства других людей. Для них важны только собственные эмоции.
Близнецы — общительные люди — настоящие экстраверты. Но в этом, по словам астролога, и заключается их фальшивость. Окружающие часто не доверяют Близнецам, так как считают их двуличными.
Водолеи холодны и эмоционально отстранены от происходящих вокруг них событий. Представители этого знака к тому же еще и недоверчивые, из-за чего бывают довольно токсичными. Окружающим это быстро надоедает — постоянно доказывать Водолеям свою верность и честность.