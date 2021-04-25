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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210425/astrologiya-1729666530.html
Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака
Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака
Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T06:26
2021-04-25T06:26
водолей
овен
телец
близнецы
культура
астрология
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих, сообщает Pinkvilla. По словам Яшасвини, такие люди склонны манипулировать другими, все контролировать, доминировать, а еще они пессимистичны и не прочь поспорить. "Им проще все усложнить и разыграть драму, нежели посмотреть на ситуацию под более позитивным углом", — уточняет астролог. Овны — эгоистичные и чересчур чувствительные люди. Их легко обидеть, поэтому прежде чем что-то сказать этому знаку зодиака, стоит дважды подумать. Общение с Овнами бывает утомительным, поскольку никогда не знаешь, что может их задеть и когда. Тельцы — любители доминировать и манипулировать. Они предпочитают, чтобы все делалось так, как они этого хотят, и почти никогда не идут на компромисс и уступки. Приспосабливаться или подстраиваться под кого-то — не для них. Самарпита Яшасвини отмечает, что хоть Тельцы и собственники, их не волнуют чувства других людей. Для них важны только собственные эмоции. Близнецы — общительные люди — настоящие экстраверты. Но в этом, по словам астролога, и заключается их фальшивость. Окружающие часто не доверяют Близнецам, так как считают их двуличными.Водолеи холодны и эмоционально отстранены от происходящих вокруг них событий. Представители этого знака к тому же еще и недоверчивые, из-за чего бывают довольно токсичными. Окружающим это быстро надоедает — постоянно доказывать Водолеям свою верность и честность.
https://ria.ru/20210411/goroskop-1727582430.html
https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html
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водолей, овен, телец, близнецы, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака

06:26 25.04.2021
 
© Depositphotos / photography33 Ссора
Ссора - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© Depositphotos / photography33
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих, сообщает Pinkvilla.
По словам Яшасвини, такие люди склонны манипулировать другими, все контролировать, доминировать, а еще они пессимистичны и не прочь поспорить. "Им проще все усложнить и разыграть драму, нежели посмотреть на ситуацию под более позитивным углом", — уточняет астролог.
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Тельцы — любители доминировать и манипулировать. Они предпочитают, чтобы все делалось так, как они этого хотят, и почти никогда не идут на компромисс и уступки. Приспосабливаться или подстраиваться под кого-то — не для них. Самарпита Яшасвини отмечает, что хоть Тельцы и собственники, их не волнуют чувства других людей. Для них важны только собственные эмоции.
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Водолеи холодны и эмоционально отстранены от происходящих вокруг них событий. Представители этого знака к тому же еще и недоверчивые, из-за чего бывают довольно токсичными. Окружающим это быстро надоедает — постоянно доказывать Водолеям свою верность и честность.
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