https://ria.ru/20210425/astrologiya-1729666530.html

Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака

Названы самые токсичные и неприятные знаки зодиака

Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих,... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T06:26

2021-04-25T06:26

2021-04-25T06:26

водолей

овен

телец

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культура

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Писательница и астролог Самарпита Яшасвини назвала самые токсичные и неприятные знаки зодиака, представителей которых мало волнуют заботы и чувства окружающих, сообщает Pinkvilla. По словам Яшасвини, такие люди склонны манипулировать другими, все контролировать, доминировать, а еще они пессимистичны и не прочь поспорить. "Им проще все усложнить и разыграть драму, нежели посмотреть на ситуацию под более позитивным углом", — уточняет астролог. Овны — эгоистичные и чересчур чувствительные люди. Их легко обидеть, поэтому прежде чем что-то сказать этому знаку зодиака, стоит дважды подумать. Общение с Овнами бывает утомительным, поскольку никогда не знаешь, что может их задеть и когда. Тельцы — любители доминировать и манипулировать. Они предпочитают, чтобы все делалось так, как они этого хотят, и почти никогда не идут на компромисс и уступки. Приспосабливаться или подстраиваться под кого-то — не для них. Самарпита Яшасвини отмечает, что хоть Тельцы и собственники, их не волнуют чувства других людей. Для них важны только собственные эмоции. Близнецы — общительные люди — настоящие экстраверты. Но в этом, по словам астролога, и заключается их фальшивость. Окружающие часто не доверяют Близнецам, так как считают их двуличными.Водолеи холодны и эмоционально отстранены от происходящих вокруг них событий. Представители этого знака к тому же еще и недоверчивые, из-за чего бывают довольно токсичными. Окружающим это быстро надоедает — постоянно доказывать Водолеям свою верность и честность.

https://ria.ru/20210411/goroskop-1727582430.html

https://ria.ru/20210321/astrologiya-1602041702.html

https://ria.ru/20210418/odinochestvo-1728595534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водолей, овен, телец, близнецы, астрология, стиль жизни, новости культуры