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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210425/antiseptik-1729844794.html
Ученые заявили об эффективности повидон-йода для профилактики COVID-19
Ученые заявили об эффективности повидон-йода для профилактики COVID-19
Использование антисептиков на основе повидон-йода может снизить риск заражения коронавирусом, говорится в докладе ученых из Национальной университетской... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:39
2021-04-25T13:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Использование антисептиков на основе повидон-йода может снизить риск заражения коронавирусом, говорится в докладе ученых из Национальной университетской больницы Сингапура.Согласно заключению исследования, химиопрофилактика с использованием гидроксихлорохина или спрея для горла на основе повидон-йода эффективнее применения витамина C в вопросе снижения рисков заражения коронавирусом среди молодых и здоровых мужчин."По сравнению с витамином C, значительное снижение риска (заражения – ред.) в абсолютном значении наблюдалось в случае с гидроксихлорохином для приема внутрь и спреем для горла на основе повидон-йода", - говорится в докладе.Как сообщило сингапурское издание Straits Times, доцент Рэймонд Сит, возглавлявший исследование, заявил, что использование этих препаратов может снизить риск распространения COVID-19 в районах, где массовая вакцинация еще не началась. Тем не менее, он выразил мнение, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются в связи с отсутствием массовой вакцинации единственными мерами для предотвращения распространения инфекции, эффективность которых доказана.Доклад был опубликован по итогам исследования препаратов, которые могут использоваться для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В исследовании приняли участие более 3 тысяч мужчин, средний возраст которых составляет 33 года. На момент начала исследования ни один из них не был болен COVID-19.
https://ria.ru/20210422/koronavirus-1729484561.html
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коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире

Ученые заявили об эффективности повидон-йода для профилактики COVID-19

13:39 25.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Использование антисептиков на основе повидон-йода может снизить риск заражения коронавирусом, говорится в докладе ученых из Национальной университетской больницы Сингапура.
Согласно заключению исследования, химиопрофилактика с использованием гидроксихлорохина или спрея для горла на основе повидон-йода эффективнее применения витамина C в вопросе снижения рисков заражения коронавирусом среди молодых и здоровых мужчин.
"По сравнению с витамином C, значительное снижение риска (заражения – ред.) в абсолютном значении наблюдалось в случае с гидроксихлорохином для приема внутрь и спреем для горла на основе повидон-йода", - говорится в докладе.
Как сообщило сингапурское издание Straits Times, доцент Рэймонд Сит, возглавлявший исследование, заявил, что использование этих препаратов может снизить риск распространения COVID-19 в районах, где массовая вакцинация еще не началась. Тем не менее, он выразил мнение, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются в связи с отсутствием массовой вакцинации единственными мерами для предотвращения распространения инфекции, эффективность которых доказана.
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Доклад был опубликован по итогам исследования препаратов, которые могут использоваться для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В исследовании приняли участие более 3 тысяч мужчин, средний возраст которых составляет 33 года. На момент начала исследования ни один из них не был болен COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
 
 
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