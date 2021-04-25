Ученые заявили об эффективности повидон-йода для профилактики COVID-19
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Использование антисептиков на основе повидон-йода может снизить риск заражения коронавирусом, говорится в докладе ученых из Национальной университетской больницы Сингапура.
Согласно заключению исследования, химиопрофилактика с использованием гидроксихлорохина или спрея для горла на основе повидон-йода эффективнее применения витамина C в вопросе снижения рисков заражения коронавирусом среди молодых и здоровых мужчин.
"По сравнению с витамином C, значительное снижение риска (заражения – ред.) в абсолютном значении наблюдалось в случае с гидроксихлорохином для приема внутрь и спреем для горла на основе повидон-йода", - говорится в докладе.
Как сообщило сингапурское издание Straits Times, доцент Рэймонд Сит, возглавлявший исследование, заявил, что использование этих препаратов может снизить риск распространения COVID-19 в районах, где массовая вакцинация еще не началась. Тем не менее, он выразил мнение, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются в связи с отсутствием массовой вакцинации единственными мерами для предотвращения распространения инфекции, эффективность которых доказана.
Доклад был опубликован по итогам исследования препаратов, которые могут использоваться для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В исследовании приняли участие более 3 тысяч мужчин, средний возраст которых составляет 33 года. На момент начала исследования ни один из них не был болен COVID-19.