https://ria.ru/20210425/alternativa-1729855854.html

Украинский дипломат назвал альтернативу разрыву дипотношений с Россией

Украинский дипломат назвал альтернативу разрыву дипотношений с Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал альтернативу разрыву дипломатических отношений с Россией. Его цитирует "Обозреватель". РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:24

2021-04-25T15:24

2021-04-25T15:24

россия

верховная рада украины

владимир зеленский

грузия

украина

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал альтернативу разрыву дипломатических отношений с Россией. Его цитирует "Обозреватель".По словам дипломата, в нынешней ситуации Киев мог бы приостановить работу своих консульских учреждений в России, поскольку они "не имеют возможности действовать эффективно".По его мнению, разрывать дипломатические отношения нужно было в 2014 году. Однако этот жест — в определенной степени формальность, поскольку связи двух государств после этого фактически не прекращаются, пояснил специалист. Он привел в пример Грузию, интересы которой после разрыва дипломатических отношений с Россией формально представляет Швейцария."Но на самом деле в том же здании посольства Грузии в Москве сидят те же грузинские дипломаты", — заключил эксперт.Ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвала президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией и пригласить американский и британский воинский контингент в страну.Депутат Госдумы Сергей Железняк после этого отметил, что такие призывы ударят в первую очередь по украинским гражданам и лишат Киев мечты вернуть суверенитет. Он добавил, что неадекватность заявлений ряда украинских парламентариев переходит всякие границы, а сохранение государственности и интересы жителей страны их "заботят мало".

https://ria.ru/20210421/razryv-1729194199.html

россия

грузия

украина

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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, грузия, украина