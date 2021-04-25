Украинский дипломат назвал альтернативу разрыву дипотношений с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко назвал альтернативу разрыву дипломатических отношений с Россией. Его цитирует "Обозреватель".
По словам дипломата, в нынешней ситуации Киев мог бы приостановить работу своих консульских учреждений в России, поскольку они "не имеют возможности действовать эффективно".
"Я не рекомендую этого. Я просто считаю, что это должно быть среди тех альтернатив, которые могут рассматриваться сегодня украинской стороной для того, чтобы реагировать на развитие ситуации", — считает Грищенко.
По его мнению, разрывать дипломатические отношения нужно было в 2014 году. Однако этот жест — в определенной степени формальность, поскольку связи двух государств после этого фактически не прекращаются, пояснил специалист. Он привел в пример Грузию, интересы которой после разрыва дипломатических отношений с Россией формально представляет Швейцария.
"Но на самом деле в том же здании посольства Грузии в Москве сидят те же грузинские дипломаты", — заключил эксперт.
21 апреля, 04:10На Украине оценили последствия разрыва дипотношений с Россией
Ранее группа депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" призвала президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией и пригласить американский и британский воинский контингент в страну.
Депутат Госдумы Сергей Железняк после этого отметил, что такие призывы ударят в первую очередь по украинским гражданам и лишат Киев мечты вернуть суверенитет. Он добавил, что неадекватность заявлений ряда украинских парламентариев переходит всякие границы, а сохранение государственности и интересы жителей страны их "заботят мало".