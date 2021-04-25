https://ria.ru/20210425/albaniya-1729823086.html

В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах

В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах

Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:07

2021-04-25T09:07

2021-04-25T09:07

нато

тирана (город)

албания

парламентская ассамблея совета европы

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155201/88/1552018883_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_328dbc13732a0e3f9e95994bb6f092b6.jpg

БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию".Председатель избиркома Албании Илирьян Целибаши отметил, что подсчет голосов начнется ближе к полуночи. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить и подтвердить то, что предусмотрено избирательным кодексом - что, несмотря на любые обстоятельства, начало процесса голосования - в 07.00 и нет причин колебаться или сомневаться", - цитирует комиссия его слова.Глава ЦИК также подчеркнул, что на 5,2 тысячах мест для голосования установлены устройства электронной идентификации избирателей.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей Албании.Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демократической партии – "Альянс за перемены". Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашениеПосольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой Демократической партии Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/albaniya-1601448975.html

тирана (город)

албания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире