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В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах
В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах
Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:07
2021-04-25T09:07
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тирана (город)
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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию".Председатель избиркома Албании Илирьян Целибаши отметил, что подсчет голосов начнется ближе к полуночи. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить и подтвердить то, что предусмотрено избирательным кодексом - что, несмотря на любые обстоятельства, начало процесса голосования - в 07.00 и нет причин колебаться или сомневаться", - цитирует комиссия его слова.Глава ЦИК также подчеркнул, что на 5,2 тысячах мест для голосования установлены устройства электронной идентификации избирателей.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей Албании.Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демократической партии – "Альянс за перемены". Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашениеПосольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой Демократической партии Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
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нато, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире

В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах

09:07 25.04.2021
 
CC0 / GjataErvin / Берат, Албания
Берат, Албания - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
CC0 / GjataErvin /
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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.
Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию".
Председатель избиркома Албании Илирьян Целибаши отметил, что подсчет голосов начнется ближе к полуночи. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить и подтвердить то, что предусмотрено избирательным кодексом - что, несмотря на любые обстоятельства, начало процесса голосования - в 07.00 и нет причин колебаться или сомневаться", - цитирует комиссия его слова.
Глава ЦИК также подчеркнул, что на 5,2 тысячах мест для голосования установлены устройства электронной идентификации избирателей.
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ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей Албании.
Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демократической партии – "Альянс за перемены". Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение
Посольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой Демократической партии Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
 
НАТОТирана (город)АлбанияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСШАВ мире
 
 
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