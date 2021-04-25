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В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах
В Албании открылись участки для голосования на парламентских выборах
Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:07
2021-04-25T09:07
2021-04-25T09:07
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БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости. Участки для голосования на парламентских выборах в Албании открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию".Председатель избиркома Албании Илирьян Целибаши отметил, что подсчет голосов начнется ближе к полуночи. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить и подтвердить то, что предусмотрено избирательным кодексом - что, несмотря на любые обстоятельства, начало процесса голосования - в 07.00 и нет причин колебаться или сомневаться", - цитирует комиссия его слова.Глава ЦИК также подчеркнул, что на 5,2 тысячах мест для голосования установлены устройства электронной идентификации избирателей.ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей Албании.Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демократической партии – "Альянс за перемены". Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашениеПосольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой Демократической партии Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.
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нато, тирана (город), албания, парламентская ассамблея совета европы, сша, в мире
БЕЛГРАД, 25 апр - РИА Новости.
Участки для голосования на парламентских выборах в Албании
открылись в воскресенье в 7.00 (8.00 мск), сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
На кресла в 140-местном парламенте Албании претендуют 46 партий и три коалиции. Правом голоса обладают около 3,6 миллиона граждан. Зараженные COVID-19 около 20 тысяч человек по решению избиркома не смогут голосовать, на участках обязательны маски и другие средства защиты.
Одним из первых после открытия участков проголосовал в Тиране
албанский президент Илир Мета, который заявил журналистам, что "сегодня весь мир смотрит на Албанию".
Председатель избиркома Албании Илирьян Целибаши отметил, что подсчет голосов начнется ближе к полуночи. "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить и подтвердить то, что предусмотрено избирательным кодексом - что, несмотря на любые обстоятельства, начало процесса голосования - в 07.00 и нет причин колебаться или сомневаться", - цитирует комиссия его слова.
Глава ЦИК также подчеркнул, что на 5,2 тысячах мест для голосования установлены устройства электронной идентификации избирателей.
ОБСЕ ранее сообщила, что совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, а также ПАСЕ насчитывает 122 наблюдателя из 20 стран, которые будут работать на участках в Тиране и по всей Албании.
Основная борьба за голоса идет между правящей с 2013 года Социалистической партией и коалицией Демократической партии – "Альянс за перемены". Обе силы выступают за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, но являются многолетними ожесточенными политическими противниками. Данные соцопросов показывают также высокие шансы Социалистического движения за интеграцию (LSI), которое подписало с ДП коалиционное соглашение
Посольство главного внешнеполитического партнера Албании – США – официально заявило, что отправит на избирательные участки собственных наблюдателей, "которые будут там, пока работа не будет закончена". Американский посол госпожа Юри Ким провела в субботу встречу с главой Демократической партии Люльзимом Баша в штаб-квартире партии за закрытыми дверями.