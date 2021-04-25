https://ria.ru/20210425/aktsiya-1729856153.html

В Минобороны рассказали об акции "Мы — армия страны! Мы — армия народа"

В Минобороны рассказали об акции "Мы — армия страны! Мы — армия народа"

Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", стартовавшая в воскресенье, направлена на сплочение общества и борьбу с историческими... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T15:25

2021-04-25T15:25

2021-04-25T15:25

россия

андрей картаполов

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Военно-патриотическая акция "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", стартовавшая в воскресенье, направлена на сплочение общества и борьбу с историческими фальсификациями, заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов в воскресенье на церемонии отправления поезда с участниками акции из Москвы."Сегодня министерство обороны РФ, с целью сплочения общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и Вооруженных сил, в соответствии с решением президента России, проводит масштабную акцию "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", общий замысел которой должен подавать правду и связать воедино минувшее, настоящее и будущее, являться побудительным мотивом воспитания высоких нравственных качеств всех наших граждан", - подчеркнул замглавы военного ведомства.Он рассказал, что в вагоне "Где мы - там мир" специальная экспозиция и сопровождающий лектор расскажут о работе ряда западных стран по разрушению мирной жизни и организации переворотов, а также о последствиях такой подрывной деятельности.Поезд, который отправился из Москвы, сделает остановки в более чем 50 городах России. В вагонах состава размещены разнообразные выставки, посвященные истории и развитию ВС РФ, военным медикам и истории Великой Отечественной войны. В одном из вагонов представлена экспозиция музея "Дорога памяти", где посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также в поезде будет размещены военные трофеи из Сирии. Гостей акции также ждет музыкальная программа. На специально оборудованной платформе-сцене перед жителями российских городов будет выступать концернах бригада военных музыкантов. Планируется, что поезд вернутся в Москву 27 июня.

https://ria.ru/20210419/shestvie-1728962237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)