Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210425/afganistan-1729889942.html
Источник сообщил о гибели шести человек при ударе с воздуха в Афганистане
Источник сообщил о гибели шести человек при ударе с воздуха в Афганистане
Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в провинции Вардак в центральной части Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T21:26
2021-04-25T22:01
вардак
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597197937_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ddbf11a5be31f78edb217a09c307371a.jpg
КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в провинции Вардак в центральной части Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции."Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в районе Заруланг округа Джалрез", - заявил источник.Другие подробности, в том числе, кто нанес авиаудар, он не сообщил.В свою очередь, радикальное движение "Талибан" обвинило военных в "зверском обстреле мирных жителей" в районе Джалрез. По их словам, при обстреле погибло семь человек, включая детей, и один человек пострадал.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html
вардак
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597197937_0:0:2684:2012_1920x0_80_0_0_508a18f790db5e78c18b067f414aadce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вардак, афганистан, в мире

Источник сообщил о гибели шести человек при ударе с воздуха в Афганистане

21:26 25.04.2021 (обновлено: 22:01 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкРазрушенные вооруженными отрядами оппозиции лавки афганских духанщиков. Республика Афганистан
Разрушенные вооруженными отрядами оппозиции лавки афганских духанщиков. Республика Афганистан - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в провинции Вардак в центральной части Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции.
"Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в районе Заруланг округа Джалрез", - заявил источник.
Другие подробности, в том числе, кто нанес авиаудар, он не сообщил.
В свою очередь, радикальное движение "Талибан" обвинило военных в "зверском обстреле мирных жителей" в районе Джалрез. По их словам, при обстреле погибло семь человек, включая детей, и один человек пострадал.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Афганский полицейский обыскивает избирателей, Афганистан. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 11:25
В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв
 
ВардакАфганистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42SIPRI: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам
03:39Картина "Еще по одной" Винтерберга завоевала "Оскар"
03:29Эмиральд Феннел завоевала "Оскар" "За лучший оригинальный сценарий"
03:13В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
03:09Паслер назвал причины аварии в Новотроицке, оставившей людей без воды
03:05КГБ рассматривал версию теракта как причину катастрофы на ЧАЭС
03:00В России придумали, как сделать топливо из пшеничных отрубей
02:58Глава ЕК рассказала, туристов с какими прививками от COVID-19 пустят в ЕС
02:48Ветеран ФСБ рассказал, как в Чернобыле вычисляли иностранных шпионов
02:36Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
02:35Ученые выяснили, почему одна из картин Пикассо состарилась быстрее других
02:24FT: в США боятся передачи России технологий создания вакцин от COVID-19
02:22Американский блогер рассказал о страхе США перед СССР
02:21Эксперт разъяснил вред заправки машины "под завязку"
02:11Диетолог рассказал о вредной воде
01:40В Роспотребнадзоре рассказали о ношении масок в жару
01:37В России оценили медицинские последствия аварии на ЧАЭС
01:33В России оценили радиационные последствия аварии на ЧАЭС
01:31Названы признаки истощения организма
01:17С Восточного стартовала ракета "Союз 2" с 36 спутниками OneWeb
Лента новостейМолния