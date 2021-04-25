https://ria.ru/20210425/afganistan-1729889942.html
Источник сообщил о гибели шести человек при ударе с воздуха в Афганистане
Источник сообщил о гибели шести человек при ударе с воздуха в Афганистане
Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в провинции Вардак в центральной части Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T21:26
2021-04-25T21:26
2021-04-25T22:01
вардак
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в мире
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КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в провинции Вардак в центральной части Афганистана, сообщил РИА Новости член совета провинции."Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в районе Заруланг округа Джалрез", - заявил источник.Другие подробности, в том числе, кто нанес авиаудар, он не сообщил.В свою очередь, радикальное движение "Талибан" обвинило военных в "зверском обстреле мирных жителей" в районе Джалрез. По их словам, при обстреле погибло семь человек, включая детей, и один человек пострадал.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html
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вардак, афганистан, в мире
КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости.
Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в провинции Вардак
в центральной части Афганистана
, сообщил РИА Новости член совета провинции.
"Шесть членов одной семьи погибли в результате авиаудара в районе Заруланг округа Джалрез", - заявил источник.
Другие подробности, в том числе, кто нанес авиаудар, он не сообщил.
В свою очередь, радикальное движение "Талибан" обвинило военных в "зверском обстреле мирных жителей" в районе Джалрез. По их словам, при обстреле погибло семь человек, включая детей, и один человек пострадал.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.