https://ria.ru/20210425/afganistan-1729842892.html
США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:20
2021-04-25T13:20
2021-04-25T16:07
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КАБУЛ, 25 апр — РИА Новости. США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер.Он добавил, что западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана".Белый дом ранее объявил, что вывод войск продлится с 1 мая по 11 сентября.Заявлено, что эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.
https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html
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