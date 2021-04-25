https://ria.ru/20210425/afganistan-1729842892.html

США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T13:20

2021-04-25T13:20

2021-04-25T16:07

кабул (город)

нато

афганистан

сша

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КАБУЛ, 25 апр — РИА Новости. США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер.Он добавил, что западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана".Белый дом ранее объявил, что вывод войск продлится с 1 мая по 11 сентября.Заявлено, что эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.

https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html

кабул (город)

афганистан

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кабул (город), нато, афганистан, сша, в мире