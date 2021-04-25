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США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T13:20
2021-04-25T16:07
кабул (город)
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КАБУЛ, 25 апр — РИА Новости. США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер.Он добавил, что западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана".Белый дом ранее объявил, что вывод войск продлится с 1 мая по 11 сентября.Заявлено, что эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.
https://ria.ru/20210419/afganistan-1728862596.html
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кабул (город), нато, афганистан, сша, в мире

США и НАТО начали выводить войска из Афганистана

13:20 25.04.2021 (обновлено: 16:07 25.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 25 апр — РИА Новости. США и НАТО начали выводить персонал с баз в Афганистане, заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом генерал Скотт Миллер.
Он добавил, что западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана".
Белый дом ранее объявил, что вывод войск продлится с 1 мая по 11 сентября.
Заявлено, что эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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