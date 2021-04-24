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Минэкономразвития спрогнозировало предел роста тарифов на услуги ЖКХ
Минэкономразвития спрогнозировало предел роста тарифов на услуги ЖКХ
По прогнозам Минэкономразвития, рост тарифов на услуги ЖКХ в ближайшую трехлетку не будет превышать четырех процентов в год. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:23
2021-04-24T17:43
жкх
новости - недвижимость
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По прогнозам Минэкономразвития, рост тарифов на услуги ЖКХ в ближайшую трехлетку не будет превышать четырех процентов в год.Документ со сценариями для подготовки бюджета на 2022-2024 годы опубликовали на сайте ведомства.Отмечается, что такой рост будет соответствовать целевому уровню инфляции.При этом, согласно прогнозу, в некоторых муниципалитетах индексация цен может превысить четыре процента из-за проведения различных работ по развитию инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ и перехода к ценовой зоне теплоснабжения.По оценкам министерства, по итогам 2021 года инфляция в России составит 4,3 процента, а в среднесрочной перспективе будет находиться в районе целевых четырех процентов.
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жкх, новости - недвижимость, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество

Минэкономразвития спрогнозировало предел роста тарифов на услуги ЖКХ

16:23 24.04.2021 (обновлено: 17:43 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По прогнозам Минэкономразвития, рост тарифов на услуги ЖКХ в ближайшую трехлетку не будет превышать четырех процентов в год.
Документ со сценариями для подготовки бюджета на 2022-2024 годы опубликовали на сайте ведомства.
Отмечается, что такой рост будет соответствовать целевому уровню инфляции.
При этом, согласно прогнозу, в некоторых муниципалитетах индексация цен может превысить четыре процента из-за проведения различных работ по развитию инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ и перехода к ценовой зоне теплоснабжения.
По оценкам министерства, по итогам 2021 года инфляция в России составит 4,3 процента, а в среднесрочной перспективе будет находиться в районе целевых четырех процентов.
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