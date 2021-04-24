https://ria.ru/20210424/zhkkh-1729775096.html

Минэкономразвития спрогнозировало предел роста тарифов на услуги ЖКХ

Минэкономразвития спрогнозировало предел роста тарифов на услуги ЖКХ

По прогнозам Минэкономразвития, рост тарифов на услуги ЖКХ в ближайшую трехлетку не будет превышать четырех процентов в год. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:23

2021-04-24T16:23

2021-04-24T17:43

жкх

новости - недвижимость

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. По прогнозам Минэкономразвития, рост тарифов на услуги ЖКХ в ближайшую трехлетку не будет превышать четырех процентов в год.Документ со сценариями для подготовки бюджета на 2022-2024 годы опубликовали на сайте ведомства.Отмечается, что такой рост будет соответствовать целевому уровню инфляции.При этом, согласно прогнозу, в некоторых муниципалитетах индексация цен может превысить четыре процента из-за проведения различных работ по развитию инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ и перехода к ценовой зоне теплоснабжения.По оценкам министерства, по итогам 2021 года инфляция в России составит 4,3 процента, а в среднесрочной перспективе будет находиться в районе целевых четырех процентов.

https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603554093.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, новости - недвижимость, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество