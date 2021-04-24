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Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", в какой части тела жир самый опасный. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T05:26
2021-04-24T05:26
2021-04-24T13:38
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", в какой части тела жир самый опасный.В рамках рубрики "Вопросы от доктора" телезрительница предположила, что речь идет об области сердца, однако медик поспешил поправить девушку. По его словам, худший сценарий ожирения — когда у человека выпирает живот.Сальник — широкая и протяженная по длине складка внутренностной брюшины, между листками которой расположена рыхлая соединительная ткань, богатая сосудами и жировыми отложениями.
https://rsport.ria.ru/20210402/zhir-1603874676.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество