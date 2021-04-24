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Лукашенко о готовившем госпереворот Зеньковиче: "Ответит на всю катушку"
Лукашенко о готовившем госпереворот Зеньковиче: "Ответит на всю катушку"
Юриста Юрия Зенковича, обвиняемого в Белоруссии в подготовке государственного переворота, американские спецслужбы "вели давно", дали ему гражданство для защиты, РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T20:46
2021-04-25T00:22
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Юриста Юрия Зенковича, обвиняемого в Белоруссии в подготовке государственного переворота, американские спецслужбы "вели давно", дали ему гражданство для защиты, но в республике он ответит "на всю катушку", заявил в субботу белорусский президент Александр Лукашенко.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ."Слушайте, ну вы посмотрите: он (Зенкович - ред.) - гражданин США. Попросите, чтобы вам дали гражданство - да вас замусолят до десятого поколения… А он только уехал (из Белоруссии - ред.) – и гражданин. Почему? Потому что его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай… Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот", - заявил Лукашенко, отрывок его выступления показал телеканал ОНТ.
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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко о готовившем госпереворот Зеньковиче: "Ответит на всю катушку"

20:46 24.04.2021 (обновлено: 00:22 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Юриста Юрия Зенковича, обвиняемого в Белоруссии в подготовке государственного переворота, американские спецслужбы "вели давно", дали ему гражданство для защиты, но в республике он ответит "на всю катушку", заявил в субботу белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии
"Слушайте, ну вы посмотрите: он (Зенкович - ред.) - гражданин США. Попросите, чтобы вам дали гражданство - да вас замусолят до десятого поколения… А он только уехал (из Белоруссии - ред.) – и гражданин. Почему? Потому что его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен, они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай… Он ответит на всю катушку. И не потому, что это я, а потому, что он готовил государственный переворот", - заявил Лукашенко, отрывок его выступления показал телеканал ОНТ.
 
Александр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
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