https://ria.ru/20210424/zapret-1729792223.html

Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива

Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива

Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T19:28

2021-04-24T19:28

2021-04-24T23:50

россия

германия

чехия

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155336/64/1553366418_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9aac68a4c80fc8a4175ba642143bfbde.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва". "Наше внутреннее производство — это восемь миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет: ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие", — объяснил он. По словам Лебедева, Чехия, в отличие от Германии, не является основным экспортером напитка в Россию. Пивовар отметил, что более весомый ущерб будет нанесен индустрии в результате ухода с рынка пивного хмеля из Чехии. Так называемый жатецкий хмель используется в производстве многих российских продуктов, но такие ограничения маловероятны, считает Лебедев. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Уточняется, что в первую очередь санкции коснутся чешского пива.

https://ria.ru/20210424/pivo-1729771567.html

https://ria.ru/20210424/import-1729785702.html

россия

германия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, чехия, общество, экономика