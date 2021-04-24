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Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива
Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива
Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:28
2021-04-24T23:50
россия
германия
чехия
общество
экономика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва". "Наше внутреннее производство — это восемь миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет: ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие", — объяснил он. По словам Лебедева, Чехия, в отличие от Германии, не является основным экспортером напитка в Россию. Пивовар отметил, что более весомый ущерб будет нанесен индустрии в результате ухода с рынка пивного хмеля из Чехии. Так называемый жатецкий хмель используется в производстве многих российских продуктов, но такие ограничения маловероятны, считает Лебедев. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Уточняется, что в первую очередь санкции коснутся чешского пива.
https://ria.ru/20210424/pivo-1729771567.html
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россия, германия, чехия, общество, экономика

Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива

19:28 24.04.2021 (обновлено: 23:50 24.04.2021)
 
© Depositphotos / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Depositphotos / bogdan.hoda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".
"Наше внутреннее производство — это восемь миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет: ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие", — объяснил он.
Пиво - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 15:45
В Госдуме ответили на сообщения о возможном запрете импорта чешского пива
По словам Лебедева, Чехия, в отличие от Германии, не является основным экспортером напитка в Россию.
Пивовар отметил, что более весомый ущерб будет нанесен индустрии в результате ухода с рынка пивного хмеля из Чехии. Так называемый жатецкий хмель используется в производстве многих российских продуктов, но такие ограничения маловероятны, считает Лебедев.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 18:17
Депутат прокомментировала сообщения об ограничении импорта чешского пива
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Уточняется, что в первую очередь санкции коснутся чешского пива.
 
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