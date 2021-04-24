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Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива
Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива
Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:28
2021-04-24T19:28
2021-04-24T23:50
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германия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва". "Наше внутреннее производство — это восемь миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет: ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие", — объяснил он. По словам Лебедева, Чехия, в отличие от Германии, не является основным экспортером напитка в Россию. Пивовар отметил, что более весомый ущерб будет нанесен индустрии в результате ухода с рынка пивного хмеля из Чехии. Так называемый жатецкий хмель используется в производстве многих российских продуктов, но такие ограничения маловероятны, считает Лебедев. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Уточняется, что в первую очередь санкции коснутся чешского пива.
https://ria.ru/20210424/pivo-1729771567.html
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россия, германия, чехия, общество, экономика
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости
. Ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации "Объединение участников пиво-безалкогольного рынка" Камаль Лебедев в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва"
.
"Наше внутреннее производство — это восемь миллиардов литров в год. Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет: ну не будет какого-то сорта пива, значит, будут другие", — объяснил он.
По словам Лебедева, Чехия
, в отличие от Германии
, не является основным экспортером напитка в Россию
.
Пивовар отметил, что более весомый ущерб будет нанесен индустрии в результате ухода с рынка пивного хмеля из Чехии. Так называемый жатецкий хмель используется в производстве многих российских продуктов, но такие ограничения маловероятны, считает Лебедев.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах сообщила, что Россия может ограничить импорт продукции чешского производства в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги. Уточняется, что в первую очередь санкции коснутся чешского пива.