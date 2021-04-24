https://ria.ru/20210424/zabaykale-1729805087.html
ФСИН раскрыла детали убийства руководителя главка по Забайкалью
ФСИН раскрыла детали убийства руководителя главка по Забайкалью
Второй убитый на охоте с главой управления ФСИН по Забайкалью не имеет отношения к ведомству, сообщили в федеральной службе. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T22:45
2021-04-24T22:45
2021-04-24T23:40
россия
telegram (приложение)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй убитый на охоте с главой управления ФСИН по Забайкалью не имеет отношения к ведомству, сообщили в федеральной службе.Таким образом, там опровергли появившиеся в Telegram-каналах публикации, что мужчина был руководителем местного изолятора."Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Ранее в субботу СК сообщил, что во время охоты руководителя управления ФСИН по региону и еще одного человека застрелили во время конфликта. Как указано на сайте главка, краевое ведомство с февраля 2018 года возглавлял Евгений Шихов.Уголовное дело открыто по статье об убийстве двух человек. В преступлении подозревают работника охотничьих угодий, его задержали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, telegram (приложение), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Второй убитый на охоте с главой управления ФСИН
по Забайкалью не имеет отношения к ведомству, сообщили в федеральной службе.
Таким образом, там опровергли появившиеся в Telegram-каналах публикации, что мужчина был руководителем местного изолятора.
"Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее в субботу СК
сообщил, что во время охоты руководителя управления ФСИН по региону и еще одного человека застрелили во время конфликта.
Как указано на сайте главка, краевое ведомство с февраля 2018 года возглавлял Евгений Шихов.
Уголовное дело открыто по статье об убийстве двух человек. В преступлении подозревают работника охотничьих угодий, его задержали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.