https://ria.ru/20210424/zabaykale-1729805087.html

ФСИН раскрыла детали убийства руководителя главка по Забайкалью

ФСИН раскрыла детали убийства руководителя главка по Забайкалью

Второй убитый на охоте с главой управления ФСИН по Забайкалью не имеет отношения к ведомству, сообщили в федеральной службе. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T22:45

2021-04-24T22:45

2021-04-24T23:40

россия

telegram (приложение)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй убитый на охоте с главой управления ФСИН по Забайкалью не имеет отношения к ведомству, сообщили в федеральной службе.Таким образом, там опровергли появившиеся в Telegram-каналах публикации, что мужчина был руководителем местного изолятора."Информация о том, что второй погибший сегодня — начальник СИЗО-1 в Забайкалье, не соответствует действительности. Второй погибший — гражданский, к УФСИН не имеет отношения", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.Ранее в субботу СК сообщил, что во время охоты руководителя управления ФСИН по региону и еще одного человека застрелили во время конфликта. Как указано на сайте главка, краевое ведомство с февраля 2018 года возглавлял Евгений Шихов.Уголовное дело открыто по статье об убийстве двух человек. В преступлении подозревают работника охотничьих угодий, его задержали. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным. Расследование ведет отдел по особо важным делам.

https://ria.ru/20201129/los-1586832429.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия