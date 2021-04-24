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Правительство одобрило упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам-инвесторам
Правительство одобрило упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам-инвесторам
Правительство России одобрило проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщается на... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:34
2021-04-24T12:34
2021-04-24T12:34
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект предусматривает возможность предоставления иностранным гражданам, инвестирующим в России, а также членам их семей вида на жительство в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в части установления упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200731/1575211360.html
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