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Правительство одобрило упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам-инвесторам
Правительство одобрило упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам-инвесторам
Правительство России одобрило проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщается на... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T12:34
2021-04-24T12:34
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что проект предусматривает возможность предоставления иностранным гражданам, инвестирующим в России, а также членам их семей вида на жительство в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в части установления упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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россия, правительство рф, общество

Правительство одобрило упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам-инвесторам

12:34 24.04.2021
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило проект, предусматривающий упрощенный порядок предоставления вида на жительство иностранцам, инвестирующим в РФ, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект предусматривает возможность предоставления иностранным гражданам, инвестирующим в России, а также членам их семей вида на жительство в упрощенном порядке без получения разрешения на временное проживание.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" в части установления упрощённого порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в РФ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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