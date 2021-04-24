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Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии
Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа людей, планировавших государственный переворот, хотела при помощи армии блокировать Минск, а также... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T18:31
2021-04-24T18:31
омон россии
александр лукашенко
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
москва
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа людей, планировавших государственный переворот, хотела при помощи армии блокировать Минск, а также отключить его энергосистему.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ."Александр Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", - приводит подробности заявления Лукашенко Sputnik Беларусь.По словам президента, у заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска, на этот момент обратил внимание и президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой. "Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", - сказал глава республики.При этом он обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек. "Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать", - заявил Лукашенко.Он пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела, фильм-расследование об этих событиях готовит государственный телеканал ОНТ, но даже в нем пока смогут показать далеко не все. "Это еще цветочки", - заметил глава государства.Помимо прочего, он напомнил, как белорусская оппозиция комментировала его недавние переговоры с Путиным, мол, Лукашенко едет в Москву сдавать республику. "Это не Лукашенко наметил план сдачи Беларуси. Это они уже ее предают. Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так. Получили они хорошо. Они поняли, что нас просто так не взять", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729777012.html
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омон россии, александр лукашенко, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии

18:31 24.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа людей, планировавших государственный переворот, хотела при помощи армии блокировать Минск, а также отключить его энергосистему.
Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 16:46
Политолог оценил анонсированный Лукашенко декрет о передаче власти
"Александр Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", - приводит подробности заявления Лукашенко Sputnik Беларусь.
По словам президента, у заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска, на этот момент обратил внимание и президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой. "Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", - сказал глава республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 15:59
Россия не "поглотит" Белоруссию, заявил Лукашенко
При этом он обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек. "Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать", - заявил Лукашенко.
Он пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела, фильм-расследование об этих событиях готовит государственный телеканал ОНТ, но даже в нем пока смогут показать далеко не все. "Это еще цветочки", - заметил глава государства.
Помимо прочего, он напомнил, как белорусская оппозиция комментировала его недавние переговоры с Путиным, мол, Лукашенко едет в Москву сдавать республику. "Это не Лукашенко наметил план сдачи Беларуси. Это они уже ее предают. Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так. Получили они хорошо. Они поняли, что нас просто так не взять", - добавил белорусский лидер.
 
ОМОН РоссииАлександр ЛукашенкоНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинМоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
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