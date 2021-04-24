https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html

Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии

Лукашенко рассказал, как могла бы начаться гражданская война в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа людей, планировавших государственный переворот, хотела при помощи армии блокировать Минск, а также... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T18:31

2021-04-24T18:31

2021-04-24T18:31

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александр лукашенко

нато

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа людей, планировавших государственный переворот, хотела при помощи армии блокировать Минск, а также отключить его энергосистему.Лукашенко 17 апреля заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По данным КГБ, обвинения предъявлены четверым фигурантам, в том числе среди задержанных – имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, все они дают признательные показания. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны в Москве при содействии ФСБ."Александр Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна", - приводит подробности заявления Лукашенко Sputnik Беларусь.По словам президента, у заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска, на этот момент обратил внимание и президент России Владимир Путин на недавних переговорах с белорусским коллегой. "Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", - сказал глава республики.При этом он обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек. "Вот их политика. Не дай бог, пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать. Плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали. А так мы теперь видим, кто есть кто, и можем спокойно работать", - заявил Лукашенко.Он пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела, фильм-расследование об этих событиях готовит государственный телеканал ОНТ, но даже в нем пока смогут показать далеко не все. "Это еще цветочки", - заметил глава государства.Помимо прочего, он напомнил, как белорусская оппозиция комментировала его недавние переговоры с Путиным, мол, Лукашенко едет в Москву сдавать республику. "Это не Лукашенко наметил план сдачи Беларуси. Это они уже ее предают. Они давно уже сдали нас, и им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг. Как бы они ни отнекивались, сегодня мы видим, что это так. Получили они хорошо. Они поняли, что нас просто так не взять", - добавил белорусский лидер.

https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729777012.html

https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729772820.html

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омон россии, александр лукашенко, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, москва, белоруссия, сша, в мире