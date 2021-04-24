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В Китае оценили будущее диалога России и США по контролю над вооружениями
В Китае оценили будущее диалога России и США по контролю над вооружениями
Москва и Вашингтон после вступления Джо Байдена в должность президента США довольно оперативно продлили Договор о сокращении стратегических наступательных... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T09:21
2021-04-24T09:21
россия
договор снв-3
джо байден
владимир путин
москва
китай
сша
безопасность
политика
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Москва и Вашингтон после вступления Джо Байдена в должность президента США довольно оперативно продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, однако дальнейшие переговоры в области контроля над ядерными вооружениями между РФ и США будут крайне сложными, заявила РИА Новости научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй.Эксперт прокомментировала выдвинутое российским президентом Владимиром Путиным предложение создать среду бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики, подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи.Она отметила, что Байден выполнил предвыборное обещание о продлении ДСНВ на следующие пять лет. По ее мнению, мотивацией к продлению договора СНВ-3 для США в этот раз было стремление временно стабилизировать конкуренцию в области стратегических ядерных вооружений, нежелание выпустить из-под контроля гонку вооружений и высвободить время, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемией и восстановлении экономики.Вместе с тем она добавила, что Китай не намерен участвовать в многосторонних переговорах по контролю над вооружениями, а решение России и США о продлении договора никак не зависит от участия Китая.Ключевой для стратегической стабильности ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210423/taktika-1729569722.html
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россия
москва
китай
сша
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россия, договор снв-3, джо байден, владимир путин, москва, китай, сша, безопасность, политика

В Китае оценили будущее диалога России и США по контролю над вооружениями

09:21 24.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз-МС-04" на Гагаринский старт космодрома "Байконур"
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Москва и Вашингтон после вступления Джо Байдена в должность президента США довольно оперативно продлили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, однако дальнейшие переговоры в области контроля над ядерными вооружениями между РФ и США будут крайне сложными, заявила РИА Новости научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй.
Эксперт прокомментировала выдвинутое российским президентом Владимиром Путиным предложение создать среду бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которое охватывало бы не только традиционные стратегические вооружения, межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики, подводные лодки, но и все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи.
"Глобальная стратегическая стабильность и равновесие - важное содержание отношений России и США, которые, являясь крупнейшими ядерными державами мира, несут наибольшую ответственность за глобальный мир и стабильность", - указала эксперт.
Она отметила, что Байден выполнил предвыборное обещание о продлении ДСНВ на следующие пять лет. По ее мнению, мотивацией к продлению договора СНВ-3 для США в этот раз было стремление временно стабилизировать конкуренцию в области стратегических ядерных вооружений, нежелание выпустить из-под контроля гонку вооружений и высвободить время, чтобы сосредоточиться на борьбе с эпидемией и восстановлении экономики.
"Однако продление на пять лет также означает, что последующие переговоры между США и Россией по контролю над вооружениями будут крайне сложными. Удастся ли в конце концов договориться, зависит от степени превентивных мер двух стран в области исследований и разработок стратегических ядерных вооружений и развития общей глобальной ядерной стратегии", - отметила аналитик.
Вместе с тем она добавила, что Китай не намерен участвовать в многосторонних переговорах по контролю над вооружениями, а решение России и США о продлении договора никак не зависит от участия Китая.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Вчера, 08:07
Медведев рассказал о новой тактике США
Ключевой для стратегической стабильности ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.
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27 января, 00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
 
РоссияДоговор СНВ-3Джо БайденВладимир ПутинМоскваКитайСШАБезопасностьПолитика
 
 
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