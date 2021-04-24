https://ria.ru/20210424/volodin-1729748787.html

Володин заявил о хамском поведении западных журналистов

Володин заявил о хамском поведении западных журналистов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные журналисты ведут себя по-хамски, а также призвал зарубежные страны заниматься своими делами. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:04

2021-04-24T11:04

2021-04-24T15:23

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные журналисты ведут себя по-хамски, а также призвал зарубежные страны заниматься своими делами."Сразу после послания президента состоялся разговор с представителями зарубежных изданий, которые задают вопросы в риторике США и Запада. Ответил и США, и Западу, и журналистам <...> займитесь своими внутренними вопросами, займитесь правами граждан. Вы их разгоняете зимой, поливаете водой, колотите дубинками, вы слезоточивый газ используете, пули резиновые. Какие вы можете нам стандарты привнести, кроме того, что некоторых граждан, завербовав, потом бросаете, как ненужные отработанные материалы?" — написал спикер в Telegram-канале.Он отметил, что с российской стороны "никто не хочет вмешиваться и не вмешивается" в дела других стран."Все то, что придумано с отравлениями, с вмешательством в выборы — вы же не хотите обсуждать ни на одной парламентской площадке, ни на одних диалоговых форумах. Вы же это игнорируете, вы просто взяли и назначили виновных. Виновных за вмешательство, виновных за отравление", — подчеркнул он.По мнению Володина, Запад "не устраивает одно: что Россия развивается". Он напомнил, что в докладе секретных служб США, который есть в открытом доступе, ставится задача в отношении российского лидера — ослабить его и сделать все для того, чтобы он как можно быстрее ушел с этой должности."Оскорбления в его адрес — это оскорбления граждан нашей страны, вмешательство в наши дела — это оскорбление граждан нашей страны. Санкции, угрозы, постоянные обвинения. Мы это проходим, но мы не вмешиваемся к вам. Поэтому вы живите по своим законам, и к нам не надо вмешиваться", — заключил он.Отношения России и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/chekhiya-1729742390.html

https://ria.ru/20210424/britantsy-1729732912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/donbass-1729702994.html

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донецкая народная республика, госдума рф, главное разведывательное управление рф, вячеслав володин, москва, сша, в мире