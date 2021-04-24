https://ria.ru/20210424/volkov-1729805403.html

В Эстонии назвали Россию организатором "видеозвонка Волкова" в парламент

В Эстонии назвали Россию организатором "видеозвонка Волкова" в парламент

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон утверждает, что видеозвонок в парламент от самозванца, который представился... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T22:50

2021-04-24T22:50

2021-04-24T22:50

россия

марко михкельсон

леонид волков

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 апр - РИА Новости. Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон утверждает, что видеозвонок в парламент от самозванца, который представился соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, организовали "российские спецслужбы".Пресс-служба парламента 18 марта сообщила, что депутаты общались с Волковым по видеосвязи, стороны обсудили демократию в России и давление на РФ со стороны международного сообщества. Затем похожие встречи в видеоформате прошли в Латвии и Литве, а 22 апреля Волков заявил, что от его имени с депутатами общался самозванец. Сам Волков в настоящее время проживает в Литве.По словам Михкельсона, видеозвонок от имени якобы Волкова был "спецоперацией"."Да, этот человек сам вышел с нами на связь. Понятно, что это не шутка. Очень четко хочу сказать, что это спецоперация. Этому в России уделяется много времени. Сделать такой дипфейк не так-то просто. Мы должны быть готовы к подобным акциям и в будущем. Это один из рычагов российских спецслужб, чтобы заполучить какую-то непубличную информацию", - сказал Михкельсон порталу эстонского телерадиовещания ERR.По словам Михкельсона, в пятницу он говорил с самим Леонидом Волковым, который находится в Вильнюсе. "И Волков сказал, что при видеозвонке, который был сделан депутатам парламента, злоумышленники использовали его реальное изображение. Может, фотография и не текущего года, но сделать из этого видеокартинку, думаю, требует сил и денег. И когда видишь такую картинку, то невозможно подумать, что это нереальный человек. Высокое качество, высокие технологии", - отметил депутат.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, марко михкельсон, леонид волков, следственный комитет россии (ск рф), москва, вильнюс, в мире