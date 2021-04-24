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https://ria.ru/20210424/vodorod-1729741668.html
Эксперты рассказали, когда машины на водороде станут выгоднее бензиновых
Эксперты рассказали, когда машины на водороде станут выгоднее бензиновых
Автомобили на водородном топливе станут выгоднее для покупателей, чем классические авто на бензине, когда цена водорода на российском рынке достигнет 3 долларов РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T09:28
2021-04-24T09:28
россия
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автомобили на водородном топливе станут выгоднее для покупателей, чем классические авто на бензине, когда цена водорода на российском рынке достигнет 3 долларов за килограмм, заявили РИА Новости в Центре компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии."Мы сделали расчеты, которые показывают, что, если крайне высокая сейчас стоимость водорода на отечественном рынке придет к 3 долларам за килограмм, водородные автомобили станут выгоднее электромобилей на аккумуляторах. И со временем даже обычных автомобилей с ДВС (двигателями внутреннего сгорания - ред.)", - сказал руководитель Центра компетенций НТИ "Новые и мобильные источники энергии" Юрий Добровольский. При этом эксперты не назвали текущую цену водорода в РФ, так как рынок этого топлива еще не сформирован.Цена автомобилей складывается из разных составляющих, в том числе в нее заложена стоимость инфраструктуры. И если бензиновая инфраструктура уже давно окупила себя, то в случае с водородом расходы на нее будут включаться в стоимость машин, пояснил замруководителя Центра компетенций НТИ "Новые и мобильные источники энергии" Алексей Паевский.По мнению Добровольского, личный транспорт в России вряд ли скоро станет работать на водородном топливе именно из-за дороговизны заправочной инфраструктуры, а вот существенная часть городского пассажирского транспорта может перейти на водород в течение пяти лет."Изначально экономичнее будет использовать водород именно на городском транспорте и на муниципальном. Когда весь транспорт возвращается ночью в парк на заправку. Это позволит сделать не очень большое количество заправочных станций и это будет экономически выгодно по сравнению с бензиновым транспортом", - добавил Паевский.Говоря о преимуществах водорода в качестве топлива перед бензином, дизтопливом и природным газом, один из собеседников агентства подчеркнул, что водород полностью экологичен."Водород - это абсолютно чистое топливо при использовании. А природный газ, хотя и дает выбросов меньше, чем бензин или дизельное топливо, но тем не менее он загрязняет окружающую среду, особенно в виде парниковых газов. В случае водорода вред для природы определяется только тем, как он был произведен", - заключил Добровольский.Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. К примеру, наиболее "чистым" водородом в отрасли считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород - из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе. Доля транспорта на водородном топливе в России в настоящее время равна нулю. "КамАЗ" уже заявил о начале соответствующих разработок. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ, первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы российских городов в 2024 году.
https://ria.ru/20210415/vodorod-1728400459.html
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россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

Эксперты рассказали, когда машины на водороде станут выгоднее бензиновых

09:28 24.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автомобили на водородном топливе станут выгоднее для покупателей, чем классические авто на бензине, когда цена водорода на российском рынке достигнет 3 долларов за килограмм, заявили РИА Новости в Центре компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников энергии.
"Мы сделали расчеты, которые показывают, что, если крайне высокая сейчас стоимость водорода на отечественном рынке придет к 3 долларам за килограмм, водородные автомобили станут выгоднее электромобилей на аккумуляторах. И со временем даже обычных автомобилей с ДВС (двигателями внутреннего сгорания - ред.)", - сказал руководитель Центра компетенций НТИ "Новые и мобильные источники энергии" Юрий Добровольский. При этом эксперты не назвали текущую цену водорода в РФ, так как рынок этого топлива еще не сформирован.
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Цена автомобилей складывается из разных составляющих, в том числе в нее заложена стоимость инфраструктуры. И если бензиновая инфраструктура уже давно окупила себя, то в случае с водородом расходы на нее будут включаться в стоимость машин, пояснил замруководителя Центра компетенций НТИ "Новые и мобильные источники энергии" Алексей Паевский.
По мнению Добровольского, личный транспорт в России вряд ли скоро станет работать на водородном топливе именно из-за дороговизны заправочной инфраструктуры, а вот существенная часть городского пассажирского транспорта может перейти на водород в течение пяти лет.
"Изначально экономичнее будет использовать водород именно на городском транспорте и на муниципальном. Когда весь транспорт возвращается ночью в парк на заправку. Это позволит сделать не очень большое количество заправочных станций и это будет экономически выгодно по сравнению с бензиновым транспортом", - добавил Паевский.
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Говоря о преимуществах водорода в качестве топлива перед бензином, дизтопливом и природным газом, один из собеседников агентства подчеркнул, что водород полностью экологичен.
"Водород - это абсолютно чистое топливо при использовании. А природный газ, хотя и дает выбросов меньше, чем бензин или дизельное топливо, но тем не менее он загрязняет окружающую среду, особенно в виде парниковых газов. В случае водорода вред для природы определяется только тем, как он был произведен", - заключил Добровольский.
Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого при этом углеродного следа. К примеру, наиболее "чистым" водородом в отрасли считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород - из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2023 году создать в стране городской автобус, работающий на водородном топливе. Доля транспорта на водородном топливе в России в настоящее время равна нулю. "КамАЗ" уже заявил о начале соответствующих разработок. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ, первые автобусы, работающие на водородном топливе, выйдут на улицы российских городов в 2024 году.
 
РоссияАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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