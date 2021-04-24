https://ria.ru/20210424/voda-1729727044.html

Симферополь перешел на смягченный график подачи воды

Симферополь перешел на смягченный график подачи воды

Симферополь переведен на новый график подачи воды, она теперь будет подаваться населению с 06.00 до 0.00 ежедневно, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T00:15

2021-04-24T00:15

2021-04-24T00:15

россия

валентин демидов

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Симферополь переведен на новый график подачи воды, она теперь будет подаваться населению с 06.00 до 0.00 ежедневно, сообщил РИА Новости глава администрации города Валентин Демидов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о смягчении графиков подачи воды в Симферополе с 24 апреля. По его словам, это стало возможно за счет увеличения добычи воды из подземных источников и наколенной воды в водохранилищах, питающих город. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три утром и три вечером.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210422/krym-1729434356.html

россия

симферополь

республика крым

украина

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россия, валентин демидов, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, украина, общество