Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/voda-1729727044.html
Симферополь перешел на смягченный график подачи воды
Симферополь перешел на смягченный график подачи воды
Симферополь переведен на новый график подачи воды, она теперь будет подаваться населению с 06.00 до 0.00 ежедневно, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T00:15
2021-04-24T00:15
россия
валентин демидов
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581746642_92:0:3046:1662_1920x0_80_0_0_0cac8a88330707b20e6e76a0a7412b5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Симферополь переведен на новый график подачи воды, она теперь будет подаваться населению с 06.00 до 0.00 ежедневно, сообщил РИА Новости глава администрации города Валентин Демидов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о смягчении графиков подачи воды в Симферополе с 24 апреля. По его словам, это стало возможно за счет увеличения добычи воды из подземных источников и наколенной воды в водохранилищах, питающих город. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три утром и три вечером.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210422/krym-1729434356.html
россия
симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581746642_827:0:3222:1796_1920x0_80_0_0_70c313b1b9c3262768c3dd05b743b408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентин демидов, сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, украина, общество

Симферополь перешел на смягченный график подачи воды

00:15 24.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажиры общественного транспорта в Симферополе
Пассажиры общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Симферополь переведен на новый график подачи воды, она теперь будет подаваться населению с 06.00 до 0.00 ежедневно, сообщил РИА Новости глава администрации города Валентин Демидов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о смягчении графиков подачи воды в Симферополе с 24 апреля. По его словам, это стало возможно за счет увеличения добычи воды из подземных источников и наколенной воды в водохранилищах, питающих город. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три утром и три вечером.
"Симферополь с 24 апреля переведен на новую схему водоснабжения. В соответствии с внесенными изменениями в графики вода будет подаваться с 6.00 до 24.00 ежедневно", - сказал Демидов.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:19
Вице-премьер Украины заявил, что Россия дорого заплатит за воду для Крыма
 
РоссияВалентин ДемидовСергей Аксенов (политик)СимферопольРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В районе Королевства Тонга произошло сильное землетрясение
04:10Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
04:01В Зимбабве при крушении военного вертолета погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
Лента новостейМолния