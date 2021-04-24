Симферополь перешел на смягченный график подачи воды
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажиры общественного транспорта в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Симферополь переведен на новый график подачи воды, она теперь будет подаваться населению с 06.00 до 0.00 ежедневно, сообщил РИА Новости глава администрации города Валентин Демидов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о смягчении графиков подачи воды в Симферополе с 24 апреля. По его словам, это стало возможно за счет увеличения добычи воды из подземных источников и наколенной воды в водохранилищах, питающих город. До этого вода подавалась шесть часов в сутки: три утром и три вечером.
"Симферополь с 24 апреля переведен на новую схему водоснабжения. В соответствии с внесенными изменениями в графики вода будет подаваться с 6.00 до 24.00 ежедневно", - сказал Демидов.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.