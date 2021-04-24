https://ria.ru/20210424/vertolet-1729742939.html

В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб

В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб

Легкий вертолет Augusta 109 сгорел после падения на шоссе в мексиканском муниципалитете Аподака, штат Нуэво-Леон, на месте аварии обнаружено тело пилота,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T09:46

2021-04-24T09:46

2021-04-24T09:56

нуэво-леон

монтеррей

мексика

происшествия

в мире

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МЕХИКО, 24 апр - РИА Новости. Легкий вертолет Augusta 109 сгорел после падения на шоссе в мексиканском муниципалитете Аподака, штат Нуэво-Леон, на месте аварии обнаружено тело пилота, сообщила служба гражданской защиты штата."За военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо, муниципалитет Аподака, упал и загорелся вертолет... На месте инцидента обнаружено тело человека", - говорится в сообщении службы в Twitter.Директор гражданской защиты Нуэво-Леона Мигель Анхель Пералес сообщил, что погибший - пилот вертолета марки Augusta 109, который направлялся из Северного аэропорта в Монтеррей.Место крушения воздушного судна оцеплено, движение по шоссе на север заблокировано, на месте продолжают работать спасатели.

https://ria.ru/20210208/samolet-1596514386.html

нуэво-леон

монтеррей

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нуэво-леон, монтеррей, мексика, происшествия, в мире