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В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб
В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб
Легкий вертолет Augusta 109 сгорел после падения на шоссе в мексиканском муниципалитете Аподака, штат Нуэво-Леон, на месте аварии обнаружено тело пилота,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T09:46
2021-04-24T09:46
2021-04-24T09:56
нуэво-леон
монтеррей
мексика
происшествия
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МЕХИКО, 24 апр - РИА Новости. Легкий вертолет Augusta 109 сгорел после падения на шоссе в мексиканском муниципалитете Аподака, штат Нуэво-Леон, на месте аварии обнаружено тело пилота, сообщила служба гражданской защиты штата."За военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо, муниципалитет Аподака, упал и загорелся вертолет... На месте инцидента обнаружено тело человека", - говорится в сообщении службы в Twitter.Директор гражданской защиты Нуэво-Леона Мигель Анхель Пералес сообщил, что погибший - пилот вертолета марки Augusta 109, который направлялся из Северного аэропорта в Монтеррей.Место крушения воздушного судна оцеплено, движение по шоссе на север заблокировано, на месте продолжают работать спасатели.
https://ria.ru/20210208/samolet-1596514386.html
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нуэво-леон, монтеррей, мексика, происшествия, в мире