https://ria.ru/20210424/vertolet-1729733168.html
При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека
При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека
Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T04:01
2021-04-24T04:01
2021-04-24T06:43
зимбабве
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_0:276:2682:1784_1920x0_80_0_0_32d2a6fd91bc788937ffb679e54cf997.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе военно-воздушных сил страны, который опубликовал местный портал iHarare."Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка на земле, в то время как еще одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", - говорится в сообщении.Причина инцидента пока не установлена.
https://ria.ru/20210318/vertolet-1601747779.html
зимбабве
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153229/48/1532294829_104:0:2483:1784_1920x0_80_0_0_6b3c8f95afb3a2666acfefdb8d30bf78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, в мире