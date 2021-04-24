https://ria.ru/20210424/vertolet-1729733168.html

При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека

При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека

Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T04:01

2021-04-24T04:01

2021-04-24T06:43

зимбабве

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе военно-воздушных сил страны, который опубликовал местный портал iHarare."Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка на земле, в то время как еще одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", - говорится в сообщении.Причина инцидента пока не установлена.

https://ria.ru/20210318/vertolet-1601747779.html

зимбабве

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зимбабве, в мире