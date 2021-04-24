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При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека
При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека
Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T04:01
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зимбабве
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе военно-воздушных сил страны, который опубликовал местный портал iHarare."Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка на земле, в то время как еще одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", - говорится в сообщении.Причина инцидента пока не установлена.
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зимбабве, в мире

При крушении военного вертолета в Зимбабве погибли четыре человека

04:01 24.04.2021 (обновлено: 06:43 24.04.2021)
 
© Depositphotos / Free2014Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Depositphotos / Free2014
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вертолет ВВС Зимбабве потерпел крушение в провинции Восточный Машоналенд в пятницу, в результате произошедшего погибли четыре человека, говорится в пресс-релизе военно-воздушных сил страны, который опубликовал местный портал iHarare.
"Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка на земле, в то время как еще одна девочка и мать получили ожоги и были доставлены в больницу имени Париренятвы", - говорится в сообщении.
Причина инцидента пока не установлена.
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При крушении вертолета в Афганистане погибли девять человек
 
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