Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/vagon-1729766648.html
В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов
В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов
Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет, РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:46
2021-04-24T14:50
россия
южно-уральская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729767066_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4da8001f584fd4728c06f9c0ff05e67e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет, сообщило в субботу Уральское Следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным, днем 24 апреля на 13-м пути станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги при формировании состава произошел сход семи вагонов. Высыпание груза не допущено, пострадавших нет. Повреждено железнодорожное полотно.В настоящее время следователь осматривает место происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия, уточняется в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729767066_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3209d0090d0e1e3b0dd9332c661bd6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, южно-уральская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

14:46 24.04.2021 (обновлено: 14:50 24.04.2021)
 
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской ФедерацииГрузовые вагоны сошли с рельсов на станции Заводская Южно-Уральской железной дороги
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Заводская Южно-Уральской железной дороги - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет, сообщило в субботу Уральское Следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, днем 24 апреля на 13-м пути станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги при формировании состава произошел сход семи вагонов. Высыпание груза не допущено, пострадавших нет. Повреждено железнодорожное полотно.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов семи вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователь осматривает место происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия, уточняется в сообщении.
 
РоссияЮжно-Уральская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния