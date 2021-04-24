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В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов
В Челябинской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов
Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет, РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:46
2021-04-24T14:46
2021-04-24T14:50
россия
южно-уральская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр – РИА Новости. Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный Южно-Уральской железной дороги, повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет, сообщило в субботу Уральское Следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным, днем 24 апреля на 13-м пути станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги при формировании состава произошел сход семи вагонов. Высыпание груза не допущено, пострадавших нет. Повреждено железнодорожное полотно.В настоящее время следователь осматривает место происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия, уточняется в сообщении.
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россия, южно-уральская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), происшествия