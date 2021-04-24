https://ria.ru/20210424/ukraina-1729788537.html

СМИ узнали о попытке Украины получить подержанные немецкие корабли

СМИ узнали о попытке Украины получить подержанные немецкие корабли

Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие, причем Киев уже безрезультатно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, сообщает... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T18:47

2021-04-24T18:47

2021-04-24T19:52

россия

норберт реттген

хайко маас

дмитрий песков

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие, причем Киев уже безрезультатно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).Согласно газете, Украина хочет получить оружие, "с помощью которого она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения". Речь идет, в частности, об оружии для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования."Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы", — пишет издание.Как украинские, так и немецкие источники издания отметили, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "оказал сопротивление" в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу "открытость".Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в этой связи заявил изданию, что "было бы неправильно исключить поставку (Украине. — Прим. ред.) исключительно оборонительных систем оружия" в то время, когда Россия якобы "угрожает войной".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html

https://ria.ru/20210418/ukraina-1728727614.html

россия

берлин (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, норберт реттген, хайко маас, дмитрий песков, берлин (город), украина, в мире