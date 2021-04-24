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https://ria.ru/20210424/ukraina-1729788537.html
СМИ узнали о попытке Украины получить подержанные немецкие корабли
СМИ узнали о попытке Украины получить подержанные немецкие корабли
Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие, причем Киев уже безрезультатно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, сообщает... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T18:47
2021-04-24T19:52
россия
норберт реттген
хайко маас
дмитрий песков
берлин (город)
украина
в мире
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БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие, причем Киев уже безрезультатно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).Согласно газете, Украина хочет получить оружие, "с помощью которого она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения". Речь идет, в частности, об оружии для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования."Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы", — пишет издание.Как украинские, так и немецкие источники издания отметили, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "оказал сопротивление" в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу "открытость".Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в этой связи заявил изданию, что "было бы неправильно исключить поставку (Украине. — Прим. ред.) исключительно оборонительных систем оружия" в то время, когда Россия якобы "угрожает войной".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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россия, норберт реттген, хайко маас, дмитрий песков, берлин (город), украина, в мире

СМИ узнали о попытке Украины получить подержанные немецкие корабли

18:47 24.04.2021 (обновлено: 19:52 24.04.2021)
 
© Фото : Bundeswehr/Sebastian WilkeКорвет F 262 Erfurt ВМС Германии
Корвет F 262 Erfurt ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : Bundeswehr/Sebastian Wilke
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БЕРЛИН, 24 апр — РИА Новости. Украина хочет получить от Германии современное оборонительное оружие, причем Киев уже безрезультатно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).
Согласно газете, Украина хочет получить оружие, "с помощью которого она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения". Речь идет, в частности, об оружии для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования.
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"Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы", — пишет издание.
Как украинские, так и немецкие источники издания отметили, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас "оказал сопротивление" в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу "открытость".
Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген в этой связи заявил изданию, что "было бы неправильно исключить поставку (Украине. — Прим. ред.) исключительно оборонительных систем оружия" в то время, когда Россия якобы "угрожает войной".
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск России в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
 
РоссияНорберт РеттгенХайко МаасДмитрий ПесковБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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