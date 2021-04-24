https://ria.ru/20210424/udary-1729735031.html

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС обменялись очередными ракетными ударами, следует из сообщения израильской армии. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T06:05

2021-04-24T06:05

2021-04-24T10:55

ввс израиля

сектор газа

тель-авив

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр — РИА Новости. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС обменялись очередными ракетными ударами, следует из сообщения израильской армии.Так, по словам военных, из сектора Газа по израильской территории выпустили 15 ракет.Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа: в кибуце Киссуфим, мошаве Натив А-асара и других.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась накануне вечером, когда из палестинского анклава выпустили три ракеты. Одну из них перехватила система ПРО "Железный купол", две другие разорвались около забора безопасности.В ответ израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС. После этого обстрел израильской территории продолжился.

https://ria.ru/20210424/besporyadki-1729726357.html

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израиль

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ввс израиля, сектор газа, тель-авив, хамас, израиль, в мире