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Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
Израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:55
2021-04-24T02:55
2021-04-24T02:55
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.Ранее военные сообщили, что из сектора Газа по территории Израиля в ночь на субботу выли выпущены три ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол"."Ранее сегодня вечером из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты. В ответ недавно танк ЦАХАЛа ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены еще две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, продолжают звучать в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля. Еще четыре ракеты были выпущены из палестинского анклава по израильской территории, две из них перехвачены "Железным куполом", сообщили военные.
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тель-авив, хамас, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости.
Израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС
в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля
.
Ранее военные сообщили, что из сектора Газа по территории Израиля в ночь на субботу выли выпущены три ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
"Ранее сегодня вечером из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты. В ответ недавно танк ЦАХАЛа ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены еще две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.
Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, продолжают звучать в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля. Еще четыре ракеты были выпущены из палестинского анклава по израильской территории, две из них перехвачены "Железным куполом", сообщили военные.