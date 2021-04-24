https://ria.ru/20210424/udar-1729731509.html

Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты

Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты

Израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:55

2021-04-24T02:55

2021-04-24T02:55

тель-авив

хамас

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155207/96/1552079668_0:177:3102:1922_1920x0_80_0_0_39685dc5cca1a401540f6c06c7370f79.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 апр - РИА Новости. Израильский танк нанес удар по военному посту ХАМАС в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.Ранее военные сообщили, что из сектора Газа по территории Израиля в ночь на субботу выли выпущены три ракеты, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол"."Ранее сегодня вечером из сектора Газа по территории Израиля были выпущены три ракеты. В ответ недавно танк ЦАХАЛа ударил по военному посту, принадлежащему организации ХАМАС в секторе Газа. Позже из сектора Газа были выпущены еще две ракеты, одна из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", - говорится в сообщении.Сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, продолжают звучать в районах, прилегающих к сектору Газа на юге Израиля. Еще четыре ракеты были выпущены из палестинского анклава по израильской территории, две из них перехвачены "Железным куполом", сообщили военные.

https://ria.ru/20210424/besporyadki-1729726357.html

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тель-авив, хамас, израиль, в мире