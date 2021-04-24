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Московского учителя заподозрили в домогательствах
Московского учителя заподозрили в домогательствах
Учителя московской школы № 760 имени Маресьева отстранили от работы после обвинении в домогательствах в отношении учеников, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:55
2021-04-24T19:12
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Учителя московской школы № 760 имени Маресьева отстранили от работы после обвинении в домогательствах в отношении учеников, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Артем Васильев."Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы", — рассказал собеседник агентства.Директор подчеркнул, что школа ни в коем случае не может поддерживать учителя, если он совершил недопустимые поступки."Ученик и его опекун не обращались в школу с информацией, опубликованной на его личной странице. Ситуацию, о которой пишет учащийся, будет проверять полиция и прокуратура", — заключил Васильев.Ранее в СМИ появились публикации, что преподаватель школы № 760 регулярно приглашает учеников к себе домой или на дачу, где спаивает их и предлагает сексуальные игры.
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москва, происшествия

Московского учителя заподозрили в домогательствах

16:55 24.04.2021 (обновлено: 19:12 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Учителя московской школы № 760 имени Маресьева отстранили от работы после обвинении в домогательствах в отношении учеников, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Артем Васильев.
"Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы", — рассказал собеседник агентства.
Директор подчеркнул, что школа ни в коем случае не может поддерживать учителя, если он совершил недопустимые поступки.
"Ученик и его опекун не обращались в школу с информацией, опубликованной на его личной странице. Ситуацию, о которой пишет учащийся, будет проверять полиция и прокуратура", — заключил Васильев.
Ранее в СМИ появились публикации, что преподаватель школы № 760 регулярно приглашает учеников к себе домой или на дачу, где спаивает их и предлагает сексуальные игры.
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