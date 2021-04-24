https://ria.ru/20210424/ubiystvo-1729777738.html
Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте
Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте
Двух человек, в том числе руководителя ФСИН по Забайкалью, убили во время конфликта на охоте, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:55
2021-04-24T16:55
2021-04-24T17:41
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Двух человек, в том числе руководителя ФСИН по Забайкалью, убили во время конфликта на охоте, сообщило СУ СК по региону.Как указано на сайте главка, краевое управление с февраля 2018 года возглавлял Евгений Шихов.В преступлении подозревают работника охотничьего хозяйства, его уже задержали. Открыто уголовное дело об убийстве двух человек.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным.Расследование ведут следователи отдела по особо важным делам.
https://ria.ru/20201214/okhota-1589089849.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия