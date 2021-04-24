https://ria.ru/20210424/ubiystvo-1729777738.html

Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте

Руководителя главка ФСИН по Забайкалью убили во время конфликта на охоте

Двух человек, в том числе руководителя ФСИН по Забайкалью, убили во время конфликта на охоте, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:55

2021-04-24T16:55

2021-04-24T17:41

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 24 апр — РИА Новости. Двух человек, в том числе руководителя ФСИН по Забайкалью, убили во время конфликта на охоте, сообщило СУ СК по региону.Как указано на сайте главка, краевое управление с февраля 2018 года возглавлял Евгений Шихов.В преступлении подозревают работника охотничьего хозяйства, его уже задержали. Открыто уголовное дело об убийстве двух человек.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя регионального СУ Алексеем Вольным.Расследование ведут следователи отдела по особо важным делам.

https://ria.ru/20201214/okhota-1589089849.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия