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В МИД Китая заявили о двойных стандартах США в борьбе с терроризмом
В МИД Китая заявили о двойных стандартах США в борьбе с терроризмом
Двойные стандарты США в сфере борьбы с терроризмом заставляют мир задуматься о том, а есть ли у Вашингтона вообще какие-либо принципы, заявил глава МИД КНР Ван... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T05:49
2021-04-24T05:49
россия
майк помпео
ван и (политик)
аль-каида
мид кнр
пекин
китай
сирия
оон
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Двойные стандарты США в сфере борьбы с терроризмом заставляют мир задуматься о том, а есть ли у Вашингтона вообще какие-либо принципы, заявил глава МИД КНР Ван И.Он подчеркнул, что "подобные двойные стандарты и произвол заставляют мировое сообщество усомниться в том, а есть ли у США вообще какие-то принципы?""Мы приглашаем американских друзей посетить Синьцзян на месте, чтобы самостоятельно узнать настоящий Синьцзян, вместо того чтобы слушать ложь и слухи", - добавил Ван И.Он отметил, что китайское правительство в ответ на серьезную ситуацию в Синьцзяне из-за вспышек терроризма в последние несколько лет в соответствии с законом активно боролось с террористической деятельностью, а также приняло ряд мер по дерадикализации, которые дали положительные результаты."В Синьцзяне более четырех лет подряд не было случаев терроризма, и люди всех национальностей живут в мире и спокойствии", - подчеркнул он.На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в КНР, по данным китайских властей, действует террористическая организация "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой"*. Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.Бывший госсекретарь США Майк Помпео указом, который был опубликован 4 ноября 2020 года, исключил движение из списка террористических организаций. Китай в этой связи выразил решительный протест.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210424/kitay-1729734263.html
https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html
россия
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россия, майк помпео, ван и (политик), аль-каида, мид кнр, пекин, китай, сирия, оон, сша, в мире

В МИД Китая заявили о двойных стандартах США в борьбе с терроризмом

05:49 24.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Двойные стандарты США в сфере борьбы с терроризмом заставляют мир задуматься о том, а есть ли у Вашингтона вообще какие-либо принципы, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Так называемый "геноцид" и "принудительный труд" (в Синьцзяне) - вопиющая ложь, сфабрикованная в политических целях. США во время "войны с терроризмом" считали Китай своим партнером, стороны единогласно включили движение "Восточный Туркестан" в список террористических организаций. Сейчас же они рассердились и отказались это признавать, заявив, что исключили движение "Восточный Туркестан" из списка", - заявил Ван И.

Он подчеркнул, что "подобные двойные стандарты и произвол заставляют мировое сообщество усомниться в том, а есть ли у США вообще какие-то принципы?"
"Мы приглашаем американских друзей посетить Синьцзян на месте, чтобы самостоятельно узнать настоящий Синьцзян, вместо того чтобы слушать ложь и слухи", - добавил Ван И.
Он отметил, что китайское правительство в ответ на серьезную ситуацию в Синьцзяне из-за вспышек терроризма в последние несколько лет в соответствии с законом активно боролось с террористической деятельностью, а также приняло ряд мер по дерадикализации, которые дали положительные результаты.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
Вчера, 05:29
Глава МИД КНР указал на ошибки США в понимании мирового порядка
"В Синьцзяне более четырех лет подряд не было случаев терроризма, и люди всех национальностей живут в мире и спокойствии", - подчеркнул он.
На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в КНР, по данным китайских властей, действует террористическая организация "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой"*. Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео указом, который был опубликован 4 ноября 2020 года, исключил движение из списка террористических организаций. Китай в этой связи выразил решительный протест.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Мужчина возле экрана, демонстрирующего, встречу делегатов Китая и США на форуме Лантинга - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 08:00
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РоссияМайк ПомпеоВан И (политик)Аль-КаидаМИД КНРПекинКитайСирияООНСШАВ мире
 
 
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