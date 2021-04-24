https://ria.ru/20210424/terrorizm-1729734513.html

В МИД Китая заявили о двойных стандартах США в борьбе с терроризмом

В МИД Китая заявили о двойных стандартах США в борьбе с терроризмом

Двойные стандарты США в сфере борьбы с терроризмом заставляют мир задуматься о том, а есть ли у Вашингтона вообще какие-либо принципы, заявил глава МИД КНР Ван... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T05:49

2021-04-24T05:49

2021-04-24T05:49

россия

майк помпео

ван и (политик)

аль-каида

мид кнр

пекин

китай

сирия

оон

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Двойные стандарты США в сфере борьбы с терроризмом заставляют мир задуматься о том, а есть ли у Вашингтона вообще какие-либо принципы, заявил глава МИД КНР Ван И.Он подчеркнул, что "подобные двойные стандарты и произвол заставляют мировое сообщество усомниться в том, а есть ли у США вообще какие-то принципы?""Мы приглашаем американских друзей посетить Синьцзян на месте, чтобы самостоятельно узнать настоящий Синьцзян, вместо того чтобы слушать ложь и слухи", - добавил Ван И.Он отметил, что китайское правительство в ответ на серьезную ситуацию в Синьцзяне из-за вспышек терроризма в последние несколько лет в соответствии с законом активно боролось с террористической деятельностью, а также приняло ряд мер по дерадикализации, которые дали положительные результаты."В Синьцзяне более четырех лет подряд не было случаев терроризма, и люди всех национальностей живут в мире и спокойствии", - подчеркнул он.На территории Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в КНР, по данным китайских властей, действует террористическая организация "Восточный Туркестан", которую Пекин обвиняет в связях с международными террористическими организациями, в частности, "Аль-Каидой"*. Как сообщалось в СМИ, "Восточный Туркестан" вербует местных жителей и отправляет их в лагеря подготовки экстремистов в Сирии и Ираке.Бывший госсекретарь США Майк Помпео указом, который был опубликован 4 ноября 2020 года, исключил движение из списка террористических организаций. Китай в этой связи выразил решительный протест.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210424/kitay-1729734263.html

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

россия

пекин

китай

сирия

сша

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россия, майк помпео, ван и (политик), аль-каида, мид кнр, пекин, китай, сирия, оон, сша, в мире