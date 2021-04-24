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Сирия заявила об атаке беспилотника на танкер
Сирия заявила об атаке беспилотника на танкер
Сирийское министерство нефти заявило о пожаре на одном из танкеров у берегов сирийского города Банияс, он мог быть вызван атакой с беспилотника, сообщает со... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:43
2021-04-24T21:32
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КАИР, 24 апр – РИА Новости. Сирийское министерство нефти заявило о пожаре на одном из танкеров у берегов сирийского города Банияс, он мог быть вызван атакой с беспилотника, сообщает со ссылкой на ведомство сирийское госагентство САНА.Ранее ведомство сообщило о ликвидации пожара, вспыхнувшего на одном из танкеров, находящихся у берегов города Банияс в сирийской провинции Тартус."В министерстве заявили, что пожар, по его мнению, возник после того, как танкер подвергся атаке беспилотника со стороны территориальных вод Ливана", - говорится в сообщении.Дамаск предполагает, что танкер у берегов сирийского города Банияс, на котором произошел пожар, был атакован израильским беспилотником, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники."Дамаск предполагает, что беспилотник, который атаковал сирийский нефтетанкер, был израильским", - заявили источники телеканала.Горевший у берегов Сирии танкер был атакован двумя снарядами, сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на осведомленные источники."Источники рассказали, что сирийский нефтяной танкер подвергся атаке двух снарядов. Первый затронул переднюю часть танкера, слегка повредив его. Второй снаряд упал на палубу и нанес серьезный урон", - пишет телеканал.Телеканал отмечает, что в результате происшествия человеческих жертв не зафиксировано.
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
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тартус (город), сирия, дамаск (город), в мире

Сирия заявила об атаке беспилотника на танкер

19:43 24.04.2021 (обновлено: 21:32 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 24 апр – РИА Новости. Сирийское министерство нефти заявило о пожаре на одном из танкеров у берегов сирийского города Банияс, он мог быть вызван атакой с беспилотника, сообщает со ссылкой на ведомство сирийское госагентство САНА.
Ранее ведомство сообщило о ликвидации пожара, вспыхнувшего на одном из танкеров, находящихся у берегов города Банияс в сирийской провинции Тартус.
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"В министерстве заявили, что пожар, по его мнению, возник после того, как танкер подвергся атаке беспилотника со стороны территориальных вод Ливана", - говорится в сообщении.
Дамаск предполагает, что танкер у берегов сирийского города Банияс, на котором произошел пожар, был атакован израильским беспилотником, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
"Дамаск предполагает, что беспилотник, который атаковал сирийский нефтетанкер, был израильским", - заявили источники телеканала.
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Горевший у берегов Сирии танкер был атакован двумя снарядами, сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на осведомленные источники.
"Источники рассказали, что сирийский нефтяной танкер подвергся атаке двух снарядов. Первый затронул переднюю часть танкера, слегка повредив его. Второй снаряд упал на палубу и нанес серьезный урон", - пишет телеканал.
Телеканал отмечает, что в результате происшествия человеческих жертв не зафиксировано.
 
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