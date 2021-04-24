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В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию

В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию

Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T17:31

2021-04-24T17:31

2021-04-24T17:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов.Российская вакцина в субботу была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В республику доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.Он добавил, что сотрудничество между парламентом Молдавии и Госдумой РФ налажены как на уровне руководства, так и между партиями.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.

россия

молдавия

кишинев

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молдавия, кишинев, в мире