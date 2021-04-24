Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729781992.html
В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию
В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию
Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:31
2021-04-24T17:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
молдавия
кишинев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729770700_0:43:3006:1733_1920x0_80_0_0_0732d3a508604399e6a4c2f1e7a3eaf9.jpg
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов.Российская вакцина в субботу была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В республику доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.Он добавил, что сотрудничество между парламентом Молдавии и Госдумой РФ налажены как на уровне руководства, так и между партиями.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729770700_191:0:2558:1775_1920x0_80_0_0_719ea4398023181e0e29d63a0217e96d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молдавия, кишинев, в мире

В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию

17:31 24.04.2021
 
© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов.
Российская вакцина в субботу была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В республику доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.
"Доставка вакцины – это прямая заслуга парламента Молдавии и Партии социалистов, было принято прямое решение президента РФ об оказании гуманитарной помощи Молдавии", - сказал Селиверстов на брифинге в Кишиневе.
Он добавил, что сотрудничество между парламентом Молдавии и Госдумой РФ налажены как на уровне руководства, так и между партиями.
Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МолдавияКишиневВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния