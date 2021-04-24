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В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию
В Госдуме прокомментировали доставку "Спутника V" в Молдавию
Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T17:31
2021-04-24T17:31
2021-04-24T17:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КИШИНЕВ, 24 апр – РИА Новости. Доставка первой партии вакцины "Спутник V" в Молдавию стала возможна благодаря парламенту республики и Партии социалистов, заявил депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов.Российская вакцина в субботу была доставлена в Молдавию спецбортом МЧС РФ. В республику доставили 142 тысячи доз препарата, еще около 40 тысяч привезут в мае.Он добавил, что сотрудничество между парламентом Молдавии и Госдумой РФ налажены как на уровне руководства, так и между партиями.Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало три вакцины от коронавируса - Pfizer, AstraZeneca и "Спутник V". На сегодняшний день вакцинация в стране проводится только первыми двумя препаратами, полученными бесплатно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), молдавия, кишинев, в мире