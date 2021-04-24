https://ria.ru/20210424/sputnik-1729792904.html
В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире
В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:34
2021-04-24T19:34
2021-04-24T19:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
венесуэла
каракас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301186_0:308:3001:1996_1920x0_80_0_0_7e70b6af392f4d6c5bfbad852212a3f4.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо."Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины "Спутник V". Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире", - сказал он в эфире телеканала VTV.Благодаря нынешней поставке будет завершено вакцинирование медиков, а также будут прививать людей старшего возраста, добавил министр.Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729774966.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301186_108:0:2779:2003_1920x0_80_0_0_7e80401ac5f23b7e27565be0f3c8c1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, венесуэла, каракас, в мире