https://ria.ru/20210424/sputnik-1729792904.html

В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире

В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T19:34

2021-04-24T19:34

2021-04-24T19:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

венесуэла

каракас

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо."Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины "Спутник V". Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире", - сказал он в эфире телеканала VTV.Благодаря нынешней поставке будет завершено вакцинирование медиков, а также будут прививать людей старшего возраста, добавил министр.Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210424/sputnikv-1729774966.html

венесуэла

каракас

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, венесуэла, каракас, в мире