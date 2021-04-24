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Распространение коронавируса
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В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире
В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T19:34
2021-04-24T19:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
венесуэла
каракас
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо."Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины "Спутник V". Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире", - сказал он в эфире телеканала VTV.Благодаря нынешней поставке будет завершено вакцинирование медиков, а также будут прививать людей старшего возраста, добавил министр.Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, венесуэла, каракас, в мире

В Венесуэле назвали "Спутник V" самой эффективной вакциной в мире

19:34 24.04.2021
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкВакцина "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Вакцина Гам Ковид Вак (Sputnik V) - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Магда Гибелли
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 апр - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет наибольшую эффективность в мире, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.
"Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины "Спутник V". Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире", - сказал он в эфире телеканала VTV.
Благодаря нынешней поставке будет завершено вакцинирование медиков, а также будут прививать людей старшего возраста, добавил министр.
Соглашение о поставках из России в Венесуэлу вакцины против COVID-19 было подписано в декабре 2020 года, первая партия была отправлена в латиноамериканскую страну в феврале 2021 года.
Партия вакцины Sputnik V в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
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Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийThe LancetВенесуэлаКаракасВ мире
 
 
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