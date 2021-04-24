https://ria.ru/20210424/sputnik-1729775308.html

Создатели "Спутника V" призвали Словакию раскрыть контракт с Pfizer

Создатели "Спутника V" призвали Словакию раскрыть контракт с Pfizer

Разработчики вакцины "Спутник V" прокомментировали слова министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварского, который накануне заявил, что опубликует текст РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T16:30

2021-04-24T16:30

2021-04-24T20:19

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

зузана чапутова

министерство здравоохранения сша

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" прокомментировали слова министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварского, который накануне заявил, что опубликует текст контракта на поставку российского препарата, даже если Москва будет возражать."Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку "Спутника V". Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что "Спутник V" работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку "Спутника V" тоже лучше?" — говорится в публикации в Twitter-аккаунте "Спутника V".В начале апреля Российский фонд прямых инвестиций потребовал от Словакии вернуть поставленную партию вакцины из-за нарушений контракта. Как пояснялось, Братислава вопреки соглашению направила препарат на экспертизу в лабораторию, которую не одобрил ЕС, а также начала кампанию по дезинформации.Сама поставка российской вакцины вызвала скандал и политический кризис в Словакии. Закупку инициировали тогдашние премьер Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи. Выяснилось, что они не поставили в известность о своем решении ни коллег по правительству, ни президента Зузану Чапутову, которые возражали против применения "Спутника V" до одобрения европейским регулятором. Разногласия привели к реорганизации кабмина.Сейчас в одной из сертифицированных венгерских лабораторий проходят исследование 46 ампул российского препарата, присланные из Словакии.Министр — руководитель аппарата правительства Венгрии Гергей Гуйяш 22 апреля заявил, что результаты исследований продемонстрировали самую высокую эффективность "Спутника V" среди всех применяемых в стране вакцин.

https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html

https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727518293.html

россия

бразилия

венгрия

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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, министерство здравоохранения сша, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия, венгрия, в мире