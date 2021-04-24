Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/sputnik-1729775308.html
Создатели "Спутника V" призвали Словакию раскрыть контракт с Pfizer
Создатели "Спутника V" призвали Словакию раскрыть контракт с Pfizer
Разработчики вакцины "Спутник V" прокомментировали слова министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварского, который накануне заявил, что опубликует текст РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T16:30
2021-04-24T20:19
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
зузана чапутова
министерство здравоохранения сша
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600139147_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_d01e246b423f106e2ad2ac449897a924.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" прокомментировали слова министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварского, который накануне заявил, что опубликует текст контракта на поставку российского препарата, даже если Москва будет возражать."Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку "Спутника V". Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что "Спутник V" работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку "Спутника V" тоже лучше?" — говорится в публикации в Twitter-аккаунте "Спутника V".В начале апреля Российский фонд прямых инвестиций потребовал от Словакии вернуть поставленную партию вакцины из-за нарушений контракта. Как пояснялось, Братислава вопреки соглашению направила препарат на экспертизу в лабораторию, которую не одобрил ЕС, а также начала кампанию по дезинформации.Сама поставка российской вакцины вызвала скандал и политический кризис в Словакии. Закупку инициировали тогдашние премьер Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи. Выяснилось, что они не поставили в известность о своем решении ни коллег по правительству, ни президента Зузану Чапутову, которые возражали против применения "Спутника V" до одобрения европейским регулятором. Разногласия привели к реорганизации кабмина.Сейчас в одной из сертифицированных венгерских лабораторий проходят исследование 46 ампул российского препарата, присланные из Словакии.Министр — руководитель аппарата правительства Венгрии Гергей Гуйяш 22 апреля заявил, что результаты исследований продемонстрировали самую высокую эффективность "Спутника V" среди всех применяемых в стране вакцин.
https://ria.ru/20210415/sputnik-1728453987.html
https://ria.ru/20210409/vaktsina-1727518293.html
россия
бразилия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600139147_281:0:2946:1999_1920x0_80_0_0_ae4d267b9c98d92b37d31562b0f53f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, зузана чапутова, министерство здравоохранения сша, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, бразилия, венгрия, в мире

Создатели "Спутника V" призвали Словакию раскрыть контракт с Pfizer

16:30 24.04.2021 (обновлено: 20:19 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПервая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", доставленная в Словакию
Первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V, доставленная в Словакию - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Словакии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" прокомментировали слова министра здравоохранения Словакии Владимира Ленгварского, который накануне заявил, что опубликует текст контракта на поставку российского препарата, даже если Москва будет возражать.
"Мы не против того, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку "Спутника V". Разумеется, для сравнения следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer. Опираясь на данные о реальном применении, Венгрия заявила, что "Спутник V" работает лучше, чем Pfizer. Может, и контракт на поставку "Спутника V" тоже лучше?" — говорится в публикации в Twitter-аккаунте "Спутника V".
В начале апреля Российский фонд прямых инвестиций потребовал от Словакии вернуть поставленную партию вакцины из-за нарушений контракта. Как пояснялось, Братислава вопреки соглашению направила препарат на экспертизу в лабораторию, которую не одобрил ЕС, а также начала кампанию по дезинформации.
Сама поставка российской вакцины вызвала скандал и политический кризис в Словакии. Закупку инициировали тогдашние премьер Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи. Выяснилось, что они не поставили в известность о своем решении ни коллег по правительству, ни президента Зузану Чапутову, которые возражали против применения "Спутника V" до одобрения европейским регулятором. Разногласия привели к реорганизации кабмина.
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
15 апреля, 17:44Распространение коронавируса
В Словакии назвали условие применения "Спутника V"
Сейчас в одной из сертифицированных венгерских лабораторий проходят исследование 46 ампул российского препарата, присланные из Словакии.
Министр — руководитель аппарата правительства Венгрии Гергей Гуйяш 22 апреля заявил, что результаты исследований продемонстрировали самую высокую эффективность "Спутника V" среди всех применяемых в стране вакцин.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 12:58Распространение коронавируса
В МИД прокомментировали ситуацию со "Спутником V" в Словакии
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗузана ЧапутоваМинистерство здравоохранения СШАРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetБразилияВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния