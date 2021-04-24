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Экс-министр обороны Греции Камменос сделал прививку "Спутником V"
Экс-министр обороны Греции Камменос сделал прививку "Спутником V"
Экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос съездил в Сербию, чтобы сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:51
2021-04-24T16:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
панос камменос
здоровье - общество
сербия
греция
в мире
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АФИНЫ, 24 апр – РИА Новости. Экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос съездил в Сербию, чтобы сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Я благодарю братьев сербов, которые вместе с сотнями тысяч иностранцев дали мне возможность вернуть мою свободу. Здесь жизнь вернулась, все открыто, все привиты... и через 10 дней произведут "Спутник", пока наши СМИ запугивают (людей)", - написал экс-министр.Камменос также разместил фотографию, как ему делают укол.Лидер правоцентристской партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Камменос занимал пост министра национальной обороны в коалиционном правительстве вместе с Коалицией радикальных левых СИРИЗА с января 2015 года по январь 2019 года. Он вышел из правительства вместе со своей партией в знак протеста против заключения Преспанского соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония. Соглашение решало многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывало Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывало критику как в Греции, так и в самой Македонии."Прививочный туризм"По сообщениями греческих СМИ, в Сербии "процветает" прививочный туризм из Греции. "Самое быстрое и эффективное решение выбирают многие греки, которые едут в соседнюю Сербию, чтобы сделать вакцину против COVID-19, и им не нужно ждать открытия платформы для вакцинации в Греции. "Вакцинальный туризм" - это явление, которое было зарегистрировано в последние месяцы и очень популярно в таких странах, как Турция и Италия, а популярными направлениями являются Сербия, Россия, а также Кипр и Дубай. Многие туристические агентства предлагают поездки с вакцинацией, совмещая приятное с полезным", - писал несколько дней назад сайт Capital.gr.По его информации, только за последний месяц 50 греков посетили центральную гостиницу в Белграде, чтобы сделать прививки.Сербия закупила в общей сложности 15 миллионов вакцин, а население страны составляет 7 миллионов. Таким образом, есть излишки, которые сербы решили выделить как соседним странам, так и гражданам третьих стран.Сербия, которая не входит в ЕС и не связана соглашениями с ЕС, разместила заказы на вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/Biontech, китайской Sinopharm, российский "Спутник V" и рассчитывает получить вакцины Moderna, говорится в статье.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, панос камменос, здоровье - общество, сербия, греция, в мире

Экс-министр обороны Греции Камменос сделал прививку "Спутником V"

15:51 24.04.2021 (обновлено: 16:05 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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АФИНЫ, 24 апр – РИА Новости. Экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос съездил в Сербию, чтобы сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
"Я благодарю братьев сербов, которые вместе с сотнями тысяч иностранцев дали мне возможность вернуть мою свободу. Здесь жизнь вернулась, все открыто, все привиты... и через 10 дней произведут "Спутник", пока наши СМИ запугивают (людей)", - написал экс-министр.
Камменос также разместил фотографию, как ему делают укол.
Лидер правоцентристской партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Камменос занимал пост министра национальной обороны в коалиционном правительстве вместе с Коалицией радикальных левых СИРИЗА с января 2015 года по январь 2019 года. Он вышел из правительства вместе со своей партией в знак протеста против заключения Преспанского соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония. Соглашение решало многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывало Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывало критику как в Греции, так и в самой Македонии.

"Прививочный туризм"

По сообщениями греческих СМИ, в Сербии "процветает" прививочный туризм из Греции. "Самое быстрое и эффективное решение выбирают многие греки, которые едут в соседнюю Сербию, чтобы сделать вакцину против COVID-19, и им не нужно ждать открытия платформы для вакцинации в Греции. "Вакцинальный туризм" - это явление, которое было зарегистрировано в последние месяцы и очень популярно в таких странах, как Турция и Италия, а популярными направлениями являются Сербия, Россия, а также Кипр и Дубай. Многие туристические агентства предлагают поездки с вакцинацией, совмещая приятное с полезным", - писал несколько дней назад сайт Capital.gr.
По его информации, только за последний месяц 50 греков посетили центральную гостиницу в Белграде, чтобы сделать прививки.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 06:28Распространение коронавируса
Швейцарские СМИ назвали вакцину "Спутник V" хитом
Сербия закупила в общей сложности 15 миллионов вакцин, а население страны составляет 7 миллионов. Таким образом, есть излишки, которые сербы решили выделить как соседним странам, так и гражданам третьих стран.
Сербия, которая не входит в ЕС и не связана соглашениями с ЕС, разместила заказы на вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/Biontech, китайской Sinopharm, российский "Спутник V" и рассчитывает получить вакцины Moderna, говорится в статье.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Панос КамменосЗдоровье - ОбществоСербияГрецияВ мире
 
 
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