https://ria.ru/20210424/sputnik-1729772306.html

Экс-министр обороны Греции Камменос сделал прививку "Спутником V"

Экс-министр обороны Греции Камменос сделал прививку "Спутником V"

Экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос съездил в Сербию, чтобы сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:51

2021-04-24T15:51

2021-04-24T16:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

панос камменос

здоровье - общество

сербия

греция

в мире

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АФИНЫ, 24 апр – РИА Новости. Экс-министр национальной обороны Греции Панос Камменос съездил в Сербию, чтобы сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Я благодарю братьев сербов, которые вместе с сотнями тысяч иностранцев дали мне возможность вернуть мою свободу. Здесь жизнь вернулась, все открыто, все привиты... и через 10 дней произведут "Спутник", пока наши СМИ запугивают (людей)", - написал экс-министр.Камменос также разместил фотографию, как ему делают укол.Лидер правоцентристской партии "Независимые греки" (АНЭЛ) Камменос занимал пост министра национальной обороны в коалиционном правительстве вместе с Коалицией радикальных левых СИРИЗА с января 2015 года по январь 2019 года. Он вышел из правительства вместе со своей партией в знак протеста против заключения Преспанского соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония. Соглашение решало многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывало Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывало критику как в Греции, так и в самой Македонии."Прививочный туризм"По сообщениями греческих СМИ, в Сербии "процветает" прививочный туризм из Греции. "Самое быстрое и эффективное решение выбирают многие греки, которые едут в соседнюю Сербию, чтобы сделать вакцину против COVID-19, и им не нужно ждать открытия платформы для вакцинации в Греции. "Вакцинальный туризм" - это явление, которое было зарегистрировано в последние месяцы и очень популярно в таких странах, как Турция и Италия, а популярными направлениями являются Сербия, Россия, а также Кипр и Дубай. Многие туристические агентства предлагают поездки с вакцинацией, совмещая приятное с полезным", - писал несколько дней назад сайт Capital.gr.По его информации, только за последний месяц 50 греков посетили центральную гостиницу в Белграде, чтобы сделать прививки.Сербия закупила в общей сложности 15 миллионов вакцин, а население страны составляет 7 миллионов. Таким образом, есть излишки, которые сербы решили выделить как соседним странам, так и гражданам третьих стран.Сербия, которая не входит в ЕС и не связана соглашениями с ЕС, разместила заказы на вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/Biontech, китайской Sinopharm, российский "Спутник V" и рассчитывает получить вакцины Moderna, говорится в статье.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210224/vaktsina-1598707684.html

сербия

греция

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, панос камменос, здоровье - общество, сербия, греция, в мире