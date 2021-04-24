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Наука
https://ria.ru/20210424/sputnik-1729751441.html
Российский военный спутник сгорел в атмосфере над Антарктидой
Российский военный спутник сгорел в атмосфере над Антарктидой
Российский военный спутник связи "Меридиан", выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, вошёл в земную атмосферу и сгорел над Антарктидой, следует из данных... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:40
2021-04-24T11:40
наука
россия
меридиан (спутник)
ввс сша
космос - риа наука
антарктида
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский военный спутник связи "Меридиан", выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, вошёл в земную атмосферу и сгорел над Антарктидой, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.По информации американских военных, "Меридиан" вошёл в земную атмосферу 23 апреля около 7.48 мск над Антарктидой - примерно в точке с координатами 59,7 градуса южной широты и 147,1 градуса восточной долготы. При этом не уточняется, долетели ли до поверхности какие-то несгоревшие обломки спутника.Спутник "Меридиан" был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" в мае 2009 года. Из-за несогласования полетных заданий ракеты и разгонного блока аппарат был выведен на нерасчетную орбиту, но использовался по целевому назначению.В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.В 2019-2020 годах на орбиту были выведены первые два модернизированных спутника "Меридиан-М". В мае 2020 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что Минобороны РФ заказало еще два "Меридиана-М".Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
https://ria.ru/20210423/kosmos-1729669389.html
https://ria.ru/20210423/mks-1729598500.html
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россия, меридиан (спутник), ввс сша, космос - риа наука, антарктида

Российский военный спутник сгорел в атмосфере над Антарктидой

11:40 24.04.2021
 
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Depositphotos / cookelma
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российский военный спутник связи "Меридиан", выведенный на нерасчетную орбиту в 2009 году, вошёл в земную атмосферу и сгорел над Антарктидой, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
По информации американских военных, "Меридиан" вошёл в земную атмосферу 23 апреля около 7.48 мск над Антарктидой - примерно в точке с координатами 59,7 градуса южной широты и 147,1 градуса восточной долготы. При этом не уточняется, долетели ли до поверхности какие-то несгоревшие обломки спутника.
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В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
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Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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