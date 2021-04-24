Терапевт рассказал, как не заболеть во сне
Будильник
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чтобы не испытывать недомогания при утреннем пробуждении, нужно создать правильные условия для сна. Что при этом нужно учитывать, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Звонков.
На состояние организма влияют многие факторы, в том числе и воздух в комнате, в которой вы спите. В идеале следует спать при температуре от 18 до 22 градусов, помещение нужно хорошо проветрить, а еще лучше обеспечить циркуляцию свежего воздуха и открыть форточку, пояснил Звонков. Но нужно учитывать, что есть риск простудиться, предупредил он.
"Спать с открытой форточкой полезнее, но может быть проблема с переохлаждением. Хотя если вы спите под одеялом в обычной квартире, то ничего страшного нет, так вы не переохладитесь", — уточнил врач.
По его словам, еще одна проблема, которая подстерегает нас ночью и о которой многие, наверное, даже не подозревают — это обезвоживание организма. Поэтому лучше спать накрывшись одеялом или хотя бы простыней, посоветовал врач.
"Это нужно для того, чтобы создавался определенный микроклимат. Если спать даже без простынки, то циркуляция воздуха увеличивает испарительную способность, из тела уходит вода и происходит обезвоживание. Одеяло или простыня уменьшают движение воздуха над кожей, и не так много теряется жидкости", — объяснил Звонков.
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