https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

"Вокруг лаяли и хрюкали": что человек видит сразу после смерти

"Вокруг лаяли и хрюкали": что человек видит сразу после смерти

Православные христиане отмечают Лазареву субботу — считается, что в этот день Иисус воскресил близкого друга. Несмотря на значимость события для верующих, споры РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:00

2021-04-24T08:00

2021-04-24T08:01

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иисус христос

земля

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные христиане отмечают Лазареву субботу — считается, что в этот день Иисус воскресил близкого друга. Несмотря на значимость события для верующих, споры о том, что именно усопший увидел "на той стороне", не утихают почти две тысячи лет. О посмертной судьбе человека и том, кто придумал миф о "кипящих котлах и раскаленных сковородках", — в материале РИА Новости.Живой, но мрачныйЭтот эпизод из Евангелия, пожалуй, самый эмоциональный. Практически во всем Писании Христос предстает мудрым учителем, о его характере и переживаниях не сказано почти ничего. А тут специально выделенная для читателей фраза: "Иисус прослезился". Причем речь идет о смерти его любимого друга по имени Лазарь.Тот был болен, и апостолы просили Спасителя об исцелении. Но Учитель, по мнению учеников, вел себя странно: вместо того чтобы пойти к другу в Вифанию, что под Иерусалимом, он, согласно Писанию, "пробыл два дня на том месте, на котором находился".И лишь когда Лазарь скончался, Иисус собрался в путь. Прибыл в селение, встретил там сестер усопшего — Марфу и Марию. Они подвели его к пещере с гробницей. Вход был завален камнем."Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. <…> Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон!" — повествует евангелист Иоанн. Свидетель истории подробно описывает реакцию местных жителей — они испугались. Однако больше о Лазаре не упоминает. Не раскрывают его дальнейшую судьбу и другие книги Нового Завета. Более того, нигде не сказано, что же он видел там, за посмертным порогом. Это, пожалуй, одна из самых больших загадок Библии. Есть лишь слабые намеки, сохранившиеся благодаря преданиям первых христиан, согласно которым друг Христов после воскресения прожил еще 30 лет. Сначала в Иерусалиме, а потом на Кипре, где стал епископом. Все, кто его видел, единогласно утверждали: Лазарь был очень мрачен и почти никогда не смеялся. Лишь однажды проявил чувство юмора, да и то — черного. Заметил, что грек присвоил чужой кувшин, и воскликнул, намекая на бренность человеческой жизни: "Смотрите, глина крадет глину!"Ад и не толькоТак что же такого Лазарь увидел в загробном мире? Согласно представлениям, он попал в шеол — ад в иудаизме. Но еврейская религия не дает четкого описания, как тот выглядит. Парадоксально, но и христианство знает о загробном мире крайне мало. Да, есть рай и ад. В одном вечное блаженство, в другом — муки. И все."Про шеол в Ветхом Завете почти ничего нет. А в Новом — неоднократные упоминания "геенны огненной" (во всех книгах Библии ад встречается 15 раз. — Прим. ред.). Господь говорит, что там будет "плач и скрежет зубов". Но толкования на Писание разъясняют, что речь идет о долине Геенном под стенами Иерусалима (в I веке там была городская свалка. — Прим. ред.) и что Христос повторил метафору, которая была у всех на устах", — рассказывает известный христианский психолог протоиерей Андрей Лоргус.Строго говоря, Церкви известно лишь, что душа бессмертна и однажды все люди воскреснут в теле — когда Христос вновь придет на Землю вершить Страшный суд.Именно эта недосказанность на протяжении многих веков мучает верующих. Отсюда — многочисленные предания о посмертной жизни. Например, известность получил "Рассказ блаженной Феодоры о мытарствах", написанный в X веке.Согласно ему, в смертный час человек видит потусторонние силы. Если при жизни много грешил — демонов. "Они подняли шум и крик: одни ревели как скоты и звери, другие лаяли как собаки, иные выли как волки, а иные хрюкали как свиньи. Все они, смотря на меня, неистовствовали, грозились, скрежетали зубами, как будто желая меня съесть; они готовили хартии, в которых были записаны все мои дурные дела", — гласит предание.Затем душа в сопровождении двух ангелов в "образе красивых юношей" восходит "от земли на высоту небесную", то есть в рай. Но путь преграждает нечистая сила. Она сидит на 20 "уровнях" — мытарствах, — каждый из которых посвящен определенному греху. Испытания, согласно рассказу, длятся сорок дней. Если душа не прошла их, то "темнообразные князи мытарств похищают (ее), и жестоко мучая, отводят на дно ада и держат там в узах до страшного суда Христова".Загробные бестселлерыРассказ о мытарствах стал так популярен среди верующих, что положил начало целому учению. Однако Церковь не признает его в качестве догмата."Это не единственное подобное произведение, хотя сейчас оно почему-то вызывает особый интерес. А вот в Средневековье на Руси была распространена книга "Хождение Богородицы по мукам", где тоже представлены различные картины. Но это все литературные памятники. Богословие на них не опирается", — объясняет Лоргус. Такие сочинения, по словам священнослужителя, относятся к религиозной мистике. Их "очень много в каждом столетии". Нередко предания противоречат церковному учению.Уже в XX веке духовный мистицизм превратился в медицинский — благодаря изучению феномена клинической смерти. Пережившие ее люди рассказывали, "как поднимались над собственным телом", "просматривали за пару минут всю свою жизнь, словно клип" и, самое главное, "шли по темному коридору, в конце которого проблескивал свет".Ученые до сих пор не могут найти этому объяснения. Одни говорят, что подобные свидетельства подтверждают реальность загробного мира. Другие, наоборот, списывают все на галлюцинации, вызванные нарушением обмена веществ. Отец Андрей Лоргус обращает внимание, что православная церковь к различным видениям относится с предельной осторожностью. Церковь не знаетНо как в таком случае быть с представлениями о кипящих котлах и сковородках, сказочных садах и вечном блаженстве? Причем образы эти мы нередко встречаем именно в храмах.Все дело в традициях тех или иных культур, говорит религиовед Алексей Юдин. Современное представление жителей России и западных стран об аде и рае сформировалось во многом благодаря всего одной книге — "Божественной комедии" Данте Алигьери, написанной в XIV веке. Автор поделил преисподнюю и Эдем на круги, на каждом расположены души — в зависимости от земных заслуг или, например, прижизненного статуса. "Ничего церковно-догматического в его схеме нет. Например, в том, кого в какие круги ада он "сажает", отражены его личные счеты и разборки", — добавляет Юдин.Несмотря на это, поэма повлияла на представление о загробном мире в католической церкви. Особенно на иконографию: тот же Микеланджело расписывал потолок Сикстинской капеллы под впечатлением от произведения соотечественника. И точно так же мстительно помещал собственных недругов в самые страшные уголки преисподней."В дальнейшем Ватикан развивал учение о загробном мире. Например, в 2007-м из структуры ада убрали лимб (место пребывания душ, например, некрещеных младенцев, которые не могут попасть ни в рай, ни в ад, ни в чистилище. — Прим. ред.)", — объясняет религиовед.Однако в целом, отмечает он, христианство мало знает о том, что ждет человека "по ту сторону". Как, впрочем, и другие религии.

https://ria.ru/20190406/1552434080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, земля, аналитика - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, русская православная церковь, иерусалим, ватикан