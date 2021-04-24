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В Екатеринбурге загорелся склад
В Екатеринбурге загорелся склад
Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:59
2021-04-24T16:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что информация о пожаре по адресу: улица Проспект Космонавтов, 21 поступило в 14.26 (мск).Добавляется, что пожар тушат 42 человека личного состава с применением 12 единиц техники.Пожар на складе с резинотехническими изделиями в Екатеринбурге локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ."В 17.50 (местн) локализация на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге загорелся склад

15:59 24.04.2021 (обновлено: 16:15 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
Отмечается, что информация о пожаре по адресу: улица Проспект Космонавтов, 21 поступило в 14.26 (мск).
"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты. На территории производственной площадки горит деревянный склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожарные принимают все меры для локализации огня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар тушат 42 человека личного состава с применением 12 единиц техники.
Пожар на складе с резинотехническими изделиями в Екатеринбурге локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
"В 17.50 (местн) локализация на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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