https://ria.ru/20210424/sklad-1729772943.html
В Екатеринбурге загорелся склад
В Екатеринбурге загорелся склад
Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:59
2021-04-24T15:59
2021-04-24T16:15
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что информация о пожаре по адресу: улица Проспект Космонавтов, 21 поступило в 14.26 (мск).Добавляется, что пожар тушат 42 человека личного состава с применением 12 единиц техники.Пожар на складе с резинотехническими изделиями в Екатеринбурге локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ."В 17.50 (местн) локализация на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210422/pozhar-1729411263.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге
на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ
.
Отмечается, что информация о пожаре по адресу: улица Проспект Космонавтов, 21 поступило в 14.26 (мск).
"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через четыре минуты. На территории производственной площадки горит деревянный склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией на площади 1 тысяча квадратных метров. Пожарные принимают все меры для локализации огня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар тушат 42 человека личного состава с применением 12 единиц техники.
Пожар на складе с резинотехническими изделиями в Екатеринбурге локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.
"В 17.50 (местн) локализация на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.