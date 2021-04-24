https://ria.ru/20210424/sklad-1729772943.html

В Екатеринбурге загорелся склад

В Екатеринбурге загорелся склад

Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:59

2021-04-24T15:59

2021-04-24T16:15

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией горит в Екатеринбурге на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ.Отмечается, что информация о пожаре по адресу: улица Проспект Космонавтов, 21 поступило в 14.26 (мск).Добавляется, что пожар тушат 42 человека личного состава с применением 12 единиц техники.Пожар на складе с резинотехническими изделиями в Екатеринбурге локализован на площади в тысячу квадратных метров, сообщает МЧС РФ."В 17.50 (местн) локализация на 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210422/pozhar-1729411263.html

россия

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия