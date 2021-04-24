https://ria.ru/20210424/schit-1729753090.html

В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку

В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:59

2021-04-24T11:59

2021-04-24T12:30

московская область (подмосковье)

королев

происшествия

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.Проведение проверки поручено прокуратуре Королева, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210422/vorota-1729425337.html

московская область (подмосковье)

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), королев, происшествия