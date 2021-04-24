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В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку
В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:59
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московская область (подмосковье)
королев
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.Проведение проверки поручено прокуратуре Королева, пояснили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), королев, происшествия

В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку

11:59 24.04.2021 (обновлено: 12:30 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительным данным, 23 апреля девятилетняя девочка с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов в Королеве. В результате порыва ветра рекламный щит упал на девочку", — говорится в сообщении.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.
Проведение проверки поручено прокуратуре Королева, пояснили в ведомстве.
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