https://ria.ru/20210424/schit-1729753090.html
В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку
В Подмосковье рекламный щит придавил десятилетнюю девочку
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:59
2021-04-24T11:59
2021-04-24T12:30
московская область (подмосковье)
королев
происшествия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования девятилетней девочки после падения на нее рекламного щита в Королеве, сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства ответственными лицами.Проведение проверки поручено прокуратуре Королева, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20210422/vorota-1729425337.html
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московская область (подмосковье), королев, происшествия