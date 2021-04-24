Экс-посол США на Украине назвал санкции болезненными для России
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор во время брифинга в Киеве. 25 июня 2019
КИЕВ, 24 апр - РИА Новости. Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор назвал "достаточно болезненными" для РФ новые санкции США.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии. Как заявил МИД РФ, санкционный курс США не отвечает интересам народов двух стран. Ранее Россия заявила о ряде ответных мер на американские санкции, включая высылку дипломатов, запрет на въезд ряду чиновников США и предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации.
"Да, эти санкции в отношении госдолга как раз отмечают переход к новому их этапу. Пока ограничения касаются только первичного рынка, но и они могут серьезно повлиять на желание ряда игроков рынка одалживать деньги России", - сказал дипломат в интервью украинскому изданию "НВ".
По его словам, важно что, санкции могут впоследствии распространиться и на вторичные рынки и президент США Джо Байден "оставил такую возможность".
"Новые санкции, на мой взгляд, достаточно болезненны. Не забывайте, что и санкции, введенные в 2014 году, серьезно усложняют жизнь РФ. Они блокируют инвестиции в важные для России отрасли производства, наукоемкие отрасли, такие как оборонный или энергетический комплекс, которые вследствие этого устаревают. Стоит не забывать и о персональных санкциях, и санкциях, ограничивающих передвижение, они тоже доставляют проблемы, иначе Россия так активно не боролась бы за их отмену. Нынешние санкции создают давление на российское министерство финансов и лично министра, и, думаю, оно эффективно", - подчеркнул Тейлор.
РФ на фоне западных санкций взяла курс на импортозамещение, неоднократно заявляла, что санкции контрпродуктивны и не достигают целей.