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https://ria.ru/20210424/samolet-1729808513.html
Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета
Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета
Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, заявил... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T23:51
2021-04-25T00:04
россия
mubadala
денис мантуров
ту-160
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
оаэ
технологии
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Это совершенно новая машина, она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".При этом Чемезов согласился с ведущим программы, что сверхзвуковой самолет может быть интересен шейхам в ОАЭ, и если его согласятся купить, ОАК может на этом неплохо заработать. По его словам, сверхзвуковой самолет - "интересная игрушка".Созданием бизнес-джета займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, высказанной в 2019 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов.Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года, ожидается две версии: пассажировместимостью до восьми и до 30 человек. Производство может быть полностью организовано в России, отмечал Чемезов.Ранее создание сверхзвукового бизнес-джета обсуждалось на базе Ту-160, однако в интервью изданию "Ведомости" Мантуров заявил, что на базе этой платформы проект невозможен, поскольку как минимум не будет отвечать требованиям комфорта пассажиров.
https://ria.ru/20210205/samolet-1596123914.html
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россия, mubadala, денис мантуров, ту-160, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оаэ, технологии, экономика, сергей чемезов

Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета

23:51 24.04.2021 (обновлено: 00:04 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Это совершенно новая машина, она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".
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При этом Чемезов согласился с ведущим программы, что сверхзвуковой самолет может быть интересен шейхам в ОАЭ, и если его согласятся купить, ОАК может на этом неплохо заработать. По его словам, сверхзвуковой самолет - "интересная игрушка".
Созданием бизнес-джета займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, высказанной в 2019 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов.
Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года, ожидается две версии: пассажировместимостью до восьми и до 30 человек. Производство может быть полностью организовано в России, отмечал Чемезов.
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Ранее создание сверхзвукового бизнес-джета обсуждалось на базе Ту-160, однако в интервью изданию "Ведомости" Мантуров заявил, что на базе этой платформы проект невозможен, поскольку как минимум не будет отвечать требованиям комфорта пассажиров.
 
РоссияMubadalaДенис МантуровТу-160РостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ОАЭТехнологииЭкономикаСергей Чемезов
 
 
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