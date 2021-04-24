Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета
23:51 24.04.2021 (обновлено: 00:04 25.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Это совершенно новая машина, она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".
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При этом Чемезов согласился с ведущим программы, что сверхзвуковой самолет может быть интересен шейхам в ОАЭ, и если его согласятся купить, ОАК может на этом неплохо заработать. По его словам, сверхзвуковой самолет - "интересная игрушка".
Созданием бизнес-джета займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, высказанной в 2019 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов.
Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года, ожидается две версии: пассажировместимостью до восьми и до 30 человек. Производство может быть полностью организовано в России, отмечал Чемезов.
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Ранее создание сверхзвукового бизнес-джета обсуждалось на базе Ту-160, однако в интервью изданию "Ведомости" Мантуров заявил, что на базе этой платформы проект невозможен, поскольку как минимум не будет отвечать требованиям комфорта пассажиров.