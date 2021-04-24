https://ria.ru/20210424/samolet-1729808513.html

Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета

Чемезов оценил проект сверхзвукового российско-арабского самолета

Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, заявил... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-24T23:51

2021-04-24T23:51

2021-04-25T00:04

россия

mubadala

денис мантуров

ту-160

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

оаэ

технологии

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Проект сверхзвукового пассажирского самолета, который Россия планирует разработать совместно с ОАЭ, интересный, но убыточный с точки зрения экономики, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Это совершенно новая машина, она пока только на бумаге. Идея красивая. Но, к сожалению, это не экономично. Это убыточный проект", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".При этом Чемезов согласился с ведущим программы, что сверхзвуковой самолет может быть интересен шейхам в ОАЭ, и если его согласятся купить, ОАК может на этом неплохо заработать. По его словам, сверхзвуковой самолет - "интересная игрушка".Созданием бизнес-джета займется совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По оценке главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, высказанной в 2019 году, инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в 100 миллионов долларов.Облик самолета планируется разработать к началу 2022 года, ожидается две версии: пассажировместимостью до восьми и до 30 человек. Производство может быть полностью организовано в России, отмечал Чемезов.Ранее создание сверхзвукового бизнес-джета обсуждалось на базе Ту-160, однако в интервью изданию "Ведомости" Мантуров заявил, что на базе этой платформы проект невозможен, поскольку как минимум не будет отвечать требованиям комфорта пассажиров.

https://ria.ru/20210205/samolet-1596123914.html

https://ria.ru/20200616/1573012436.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mubadala, денис мантуров, ту-160, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), оаэ, технологии, экономика, сергей чемезов