https://ria.ru/20210424/ryba-1729768287.html

Мясников рассказал, какая рыба опасна для здоровья

Мясников рассказал, какая рыба опасна для здоровья

Чем крупнее рыба, тем больше вероятность наличия в ней ртути, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:04

2021-04-24T15:04

2021-04-24T15:04

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чем крупнее рыба, тем больше вероятность наличия в ней ртути, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Вместе с тем он отметил, что такой популярный ингредиент салатов, как белый и желтый консервированный тунец безопасен.В связи с этим, Мясников рекомендовал есть рыбу небольшого размера, которую предпочитает местное население на островах, тогда как остальные виды они стараются продать туристам. Кроме того, эксперт напомнил, что беременным женщинам не стоит есть морскую рыбу чаще двух раз в неделю.Ранее Александр Мясников озвучил главную ошибку, допускаемую при приготовлении картофеля. Он напомнил, что не стоит очищать клубень от кожуры, так как она содержит полезные вещества.

https://ria.ru/20210406/ryba-1604434532.html

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2021

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александр мясников (врач), общество