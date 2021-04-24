https://ria.ru/20210424/ruzhe-1729796432.html

Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына

Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына

Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T20:19

2021-04-24T20:19

2021-04-24T20:19

россия

гумвд

усть-лабинский район

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю."Двадцать второго апреля около 20.00 в станице Некрасовской Усть-Лабинского района во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение", - говорится в сообщении.Отмечается, что после оказания медпомощи, мужчине назначено амбулаторное лечение."Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - добавляет пресс-служба ведомства.

https://ria.ru/20201214/okhota-1589089849.html

россия

усть-лабинский район

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, усть-лабинский район, краснодарский край, происшествия