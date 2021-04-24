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Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына
Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына
Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T20:19
2021-04-24T20:19
россия
гумвд
усть-лабинский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю."Двадцать второго апреля около 20.00 в станице Некрасовской Усть-Лабинского района во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение", - говорится в сообщении.Отмечается, что после оказания медпомощи, мужчине назначено амбулаторное лечение."Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - добавляет пресс-служба ведомства.
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россия
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россия, гумвд, усть-лабинский район, краснодарский край, происшествия

Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына

20:19 24.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Двадцать второго апреля около 20.00 в станице Некрасовской Усть-Лабинского района во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после оказания медпомощи, мужчине назначено амбулаторное лечение.
"Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - добавляет пресс-служба ведомства.
 
РоссияГУМВДУсть-Лабинский районКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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