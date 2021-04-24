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Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына
Житель Кубани чистил ружье и случайно подстрелил сына
Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T20:19
2021-04-24T20:19
2021-04-24T20:19
россия
гумвд
усть-лабинский район
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Житель Кубани чистил ружье и в результате случайного выстрела ранил сына, идет проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю."Двадцать второго апреля около 20.00 в станице Некрасовской Усть-Лабинского района во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение", - говорится в сообщении.Отмечается, что после оказания медпомощи, мужчине назначено амбулаторное лечение."Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - добавляет пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20201214/okhota-1589089849.html
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россия, гумвд, усть-лабинский район, краснодарский край, происшествия