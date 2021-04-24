https://ria.ru/20210424/rudenya-1729766225.html

Руденя: новые развязки построят при реализации проекта Западного моста

Руденя: новые развязки построят при реализации проекта Западного моста

В рамках развития территории параллельно со строительством Западного моста в Заволжском районе Твери появится новая развязка с выездом на Санкт-Петербургское... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:41

2021-04-24T14:41

2021-04-24T14:41

тверская область

игорь руденя

заволжский район

тверь

общество

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ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. В рамках развития территории параллельно со строительством Западного моста в Заволжском районе Твери появится новая развязка с выездом на Санкт-Петербургское шоссе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По его словам, в рамках реализации проекта будет создан и пешеходный переход, который обеспечит безопасный доступ через железнодорожные пути к популярному месту отдыха местных жителей – Комсомольской роще. По сообщению пресс-службы областного правительства, с вопросом о безопасном переходе к Комсомольской роще к губернатору обратилась жительница Заволжского района.

заволжский район

тверь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, заволжский район, тверь, общество