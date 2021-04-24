Руденя: новые развязки построят при реализации проекта Западного моста
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. В рамках развития территории параллельно со строительством Западного моста в Заволжском районе Твери появится новая развязка с выездом на Санкт-Петербургское шоссе, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
По его словам, в рамках реализации проекта будет создан и пешеходный переход, который обеспечит безопасный доступ через железнодорожные пути к популярному месту отдыха местных жителей – Комсомольской роще.
"Приняли решение при реализации проекта по Западному мосту построить четвертый, дополнительный мостовой переход. Масштабный проект Западного моста включает в себя строительство автомобильной развязки и соединение с Санкт-Петербургским шоссе. Таким образом, мы разгрузим Заволжье. Это будет новая транспортная артерия с выездом на трассу М-10 и возможностью перехода на другую сторону железнодорожных путей для наших граждан", – сказал журналистам глава региона.
По сообщению пресс-службы областного правительства, с вопросом о безопасном переходе к Комсомольской роще к губернатору обратилась жительница Заволжского района.