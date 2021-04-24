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В Удмуртии арестовали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих
В Удмуртии арестовали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих
Можгинский райсуд в Удмуртии арестовал на два месяца водителя, который за рулём иномарки на большой скорости насмерть сбил двух дорожных рабочих и скрылся с... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:06
2021-04-24T08:06
2021-04-24T08:06
volkswagen tiguan
можга
происшествия
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УФА, 23 апр - РИА Новости. Можгинский райсуд в Удмуртии арестовал на два месяца водителя, который за рулём иномарки на большой скорости насмерть сбил двух дорожных рабочих и скрылся с места аварии, сообщили журналистам в департаменте судейского сообщества республики.Ранее сообщалось, в ночь на четверг в удмуртском городе Можга 36-летний местный житель за рулём Volkswagen Tiguan на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, которые были одеты в световозвращающие жилеты. Преступник скрылся с места аварии, но к утру его личность была установлена, и он был задержан.В департаменте пояснили, что в пятницу Можгинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения задержанному."Учитывая, что обвиняемый ранее судим за совершение аналогичного преступления,… не имеет постоянного легального источника дохода, привлекался к административной ответственности, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 22 июня 2021 года", - сообщили в департаменте судейского сообщества Удмуртии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
volkswagen tiguan, можга, происшествия
УФА, 23 апр - РИА Новости. Можгинский райсуд в Удмуртии арестовал на два месяца водителя, который за рулём иномарки на большой скорости насмерть сбил двух дорожных рабочих и скрылся с места аварии, сообщили журналистам в департаменте судейского сообщества республики.
Ранее сообщалось, в ночь на четверг в удмуртском городе Можга
36-летний местный житель за рулём Volkswagen Tiguan
на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, которые были одеты в световозвращающие жилеты. Преступник скрылся с места аварии, но к утру его личность была установлена, и он был задержан.
В департаменте пояснили, что в пятницу Можгинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения задержанному.
"Учитывая, что обвиняемый ранее судим за совершение аналогичного преступления,… не имеет постоянного легального источника дохода, привлекался к административной ответственности, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 22 июня 2021 года", - сообщили в департаменте судейского сообщества Удмуртии.