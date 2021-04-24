https://ria.ru/20210424/rabochie-1729737410.html

В Удмуртии арестовали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих

В Удмуртии арестовали водителя, насмерть сбившего двух дорожных рабочих

Можгинский райсуд в Удмуртии арестовал на два месяца водителя, который за рулём иномарки на большой скорости насмерть сбил двух дорожных рабочих и скрылся с... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:06

2021-04-24T08:06

2021-04-24T08:06

volkswagen tiguan

можга

происшествия

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УФА, 23 апр - РИА Новости. Можгинский райсуд в Удмуртии арестовал на два месяца водителя, который за рулём иномарки на большой скорости насмерть сбил двух дорожных рабочих и скрылся с места аварии, сообщили журналистам в департаменте судейского сообщества республики.Ранее сообщалось, в ночь на четверг в удмуртском городе Можга 36-летний местный житель за рулём Volkswagen Tiguan на большой скорости сбил двух дорожных рабочих, которые были одеты в световозвращающие жилеты. Преступник скрылся с места аварии, но к утру его личность была установлена, и он был задержан.В департаменте пояснили, что в пятницу Можгинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения задержанному."Учитывая, что обвиняемый ранее судим за совершение аналогичного преступления,… не имеет постоянного легального источника дохода, привлекался к административной ответственности, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 22 июня 2021 года", - сообщили в департаменте судейского сообщества Удмуртии.

https://ria.ru/20210416/avtobus-1728544858.html

можга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen tiguan, можга, происшествия