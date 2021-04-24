https://ria.ru/20210424/pushkov-1729729278.html

Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским

Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским

Сенатор Алексей Пушков объяснил в Telegram, почему считает бессмысленными любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T01:40

2021-04-24T01:40

2021-04-24T03:59

алексей арестович

россия

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

вооруженный конфликт на востоке украины

эммануэль макрон

telegram (приложение)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил в Telegram, почему считает бессмысленными любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Парламентарий добавил, что можно предложить провести саммит лидеров стран Нормандской четверки в столице одной из самопровозглашенных республик, но не верит, что Киев, Берлин и Париж согласятся на это."При этом, конечно, можно поймать Киев на слове и предложить ему переговоры в Донецке или Луганске: ведь эти города — главные точки Донбасса. Разве нет? Но ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель не приедут в Донецк. Так что это вновь пустые слова", — заключил Пушков.Ранее Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.Пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" в ответ заявил, что Киев "готов встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения", но выступает против участия в переговорах представителей непризнанных республик.

https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html

россия

донецкая народная республика

франция

германия

берлин (город)

украина

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