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Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Сенатор Алексей Пушков объяснил в Telegram, почему считает бессмысленными любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T01:40
2021-04-24T03:59
алексей арестович
россия
ситуация в днр и лнр
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днр
вооруженный конфликт на востоке украины
эммануэль макрон
telegram (приложение)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил в Telegram, почему считает бессмысленными любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.Парламентарий добавил, что можно предложить провести саммит лидеров стран Нормандской четверки в столице одной из самопровозглашенных республик, но не верит, что Киев, Берлин и Париж согласятся на это."При этом, конечно, можно поймать Киев на слове и предложить ему переговоры в Донецке или Луганске: ведь эти города — главные точки Донбасса. Разве нет? Но ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель не приедут в Донецк. Так что это вновь пустые слова", — заключил Пушков.Ранее Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.Пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" в ответ заявил, что Киев "готов встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения", но выступает против участия в переговорах представителей непризнанных республик.
https://ria.ru/20210423/peregovory-1729562604.html
россия
донецкая народная республика
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алексей арестович , россия, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, эммануэль макрон, telegram (приложение), донецкая народная республика, алексей пушков, владимир зеленский, ангела меркель, франция, германия, оон, берлин (город), украина, в мире

Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским

01:40 24.04.2021 (обновлено: 03:59 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил в Telegram, почему считает бессмысленными любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Переговоры с Зеленским что в Париже, что "в любой точке Донбасса", не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств. Тем более без участия ДНР/ЛНР", — сказал Пушков.

Парламентарий добавил, что можно предложить провести саммит лидеров стран Нормандской четверки в столице одной из самопровозглашенных республик, но не верит, что Киев, Берлин и Париж согласятся на это.
"При этом, конечно, можно поймать Киев на слове и предложить ему переговоры в Донецке или Луганске: ведь эти города главные точки Донбасса. Разве нет? Но ни Зеленский, ни Макрон, ни Меркель не приедут в Донецк. Так что это вновь пустые слова", — заключил Пушков.
Ранее Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины, встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска. Об этом говорится в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.
Пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович в беседе с изданием "Страна.ua" в ответ заявил, что Киев "готов встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения", но выступает против участия в переговорах представителей непризнанных республик.
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