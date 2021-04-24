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В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19
В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19
Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T23:37
2021-04-24T23:37
2021-04-24T23:37
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ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.Скандируя "свобода", множество людей без масок шли по городу с плакатами "Медицинский апартеид", "Нет паспортам вакцинации" и "Это тирания" вопреки ограничениям, введенным властями, и призывам полиции."Марш Свободы", как назвали шествие организаторы, начался в Гайд-парке, протестующие прошли вдоль набережной Темзы, вышли к Парламентской площади и затем вернулись к парку.По словам молодого человека с плакатом "Никаких паспортов вакц. Я не даю согласия": "Все дело в свободе". Он не имеет ничего против людей, соглашающихся на вакцинацию от COVID-19, однако, как объяснил молодой человек агентству, планы правительства использовать COVID-паспорта для доступа к массовым мероприятиям и в конечном итоге для поездок за границу приводят к дискриминации.Во время демонстрации, прошедшей при содействии Скотланд-Ярда, были задержаны два человека."Два человека были задержаны за нарушение общественного порядка и находятся под стражей. Полиция сохранит присутствие на улицах Лондона в течение вечера. Мы благодарим всех, кто провел безопасную демонстрацию в центре Лондона", - сообщили РИА Новости в городской полиции.В целом очередная акция антипрививочников и ковид-диссидентов прошла спокойно, как и все предыдущие.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, скотленд-ярд, великобритания, лондон, в мире
ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.
Скандируя "свобода", множество людей без масок шли по городу с плакатами "Медицинский апартеид", "Нет паспортам вакцинации" и "Это тирания" вопреки ограничениям, введенным властями, и призывам полиции.
"Марш Свободы", как назвали шествие организаторы, начался в Гайд-парке, протестующие прошли вдоль набережной Темзы, вышли к Парламентской площади и затем вернулись к парку.
По словам молодого человека с плакатом "Никаких паспортов вакц. Я не даю согласия": "Все дело в свободе". Он не имеет ничего против людей, соглашающихся на вакцинацию от COVID-19, однако, как объяснил молодой человек агентству, планы правительства использовать COVID-паспорта для доступа к массовым мероприятиям и в конечном итоге для поездок за границу приводят к дискриминации.
Во время демонстрации, прошедшей при содействии Скотланд-Ярда
, были задержаны два человека.
"Два человека были задержаны за нарушение общественного порядка и находятся под стражей. Полиция сохранит присутствие на улицах Лондона
в течение вечера. Мы благодарим всех, кто провел безопасную демонстрацию в центре Лондона", - сообщили РИА Новости в городской полиции.
В целом очередная акция антипрививочников и ковид-диссидентов прошла спокойно, как и все предыдущие.