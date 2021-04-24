Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/protest-1729807805.html
В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19
В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19
Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации,... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T23:37
2021-04-24T23:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
скотленд-ярд
великобритания
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598334187_0:552:2660:2048_1920x0_80_0_0_2263bbe4a0c75140f9ea5d0595311f12.jpg
ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.Скандируя "свобода", множество людей без масок шли по городу с плакатами "Медицинский апартеид", "Нет паспортам вакцинации" и "Это тирания" вопреки ограничениям, введенным властями, и призывам полиции."Марш Свободы", как назвали шествие организаторы, начался в Гайд-парке, протестующие прошли вдоль набережной Темзы, вышли к Парламентской площади и затем вернулись к парку.По словам молодого человека с плакатом "Никаких паспортов вакц. Я не даю согласия": "Все дело в свободе". Он не имеет ничего против людей, соглашающихся на вакцинацию от COVID-19, однако, как объяснил молодой человек агентству, планы правительства использовать COVID-паспорта для доступа к массовым мероприятиям и в конечном итоге для поездок за границу приводят к дискриминации.Во время демонстрации, прошедшей при содействии Скотланд-Ярда, были задержаны два человека."Два человека были задержаны за нарушение общественного порядка и находятся под стражей. Полиция сохранит присутствие на улицах Лондона в течение вечера. Мы благодарим всех, кто провел безопасную демонстрацию в центре Лондона", - сообщили РИА Новости в городской полиции.В целом очередная акция антипрививочников и ковид-диссидентов прошла спокойно, как и все предыдущие.
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598334187_320:597:2255:2048_1920x0_80_0_0_cdf6a14ceb72c219e8d6cf432dd27c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, скотленд-ярд, великобритания, лондон, в мире

В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19

23:37 24.04.2021
 
© AP Photo / Sang TanПолицейские переходят дорогу у здания Министерства иностранных дел и международного развития в Лондоне
Полицейские переходят дорогу у здания Министерства иностранных дел и международного развития в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© AP Photo / Sang Tan
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 24 апр - РИА Новости. Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации, передает корреспондент РИА Новости.
Скандируя "свобода", множество людей без масок шли по городу с плакатами "Медицинский апартеид", "Нет паспортам вакцинации" и "Это тирания" вопреки ограничениям, введенным властями, и призывам полиции.
"Марш Свободы", как назвали шествие организаторы, начался в Гайд-парке, протестующие прошли вдоль набережной Темзы, вышли к Парламентской площади и затем вернулись к парку.
По словам молодого человека с плакатом "Никаких паспортов вакц. Я не даю согласия": "Все дело в свободе". Он не имеет ничего против людей, соглашающихся на вакцинацию от COVID-19, однако, как объяснил молодой человек агентству, планы правительства использовать COVID-паспорта для доступа к массовым мероприятиям и в конечном итоге для поездок за границу приводят к дискриминации.
Во время демонстрации, прошедшей при содействии Скотланд-Ярда, были задержаны два человека.
"Два человека были задержаны за нарушение общественного порядка и находятся под стражей. Полиция сохранит присутствие на улицах Лондона в течение вечера. Мы благодарим всех, кто провел безопасную демонстрацию в центре Лондона", - сообщили РИА Новости в городской полиции.
В целом очередная акция антипрививочников и ковид-диссидентов прошла спокойно, как и все предыдущие.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Скотленд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния