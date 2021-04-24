https://ria.ru/20210424/pozhar-1729735963.html

В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в башкирском городе Ишимбай, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T07:25

2021-04-24T07:25

2021-04-24T07:25

россия

скр

ишимбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 24 апр - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в башкирском городе Ишимбай, сообщает СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на субботу в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей.В ведомстве не смогли уточнить, являются ли погибшие одной семьей.В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что личности погибших установлены. "Это 12-летний мальчик, трехлетняя девочка, 39-летний мужчина и женщина 49 лет", - говорится в сообщении спасателей.Следственное управление СКР по региону отмечает, что в настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причин смерти погибших и причины возгорания дома. "Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20210423/pozhar-1729724011.html

россия

ишимбай

уфа

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2021

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россия, скр, ишимбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия