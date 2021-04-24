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В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в башкирском городе Ишимбай, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T07:25
2021-04-24T07:25
россия
скр
ишимбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 24 апр - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в башкирском городе Ишимбай, сообщает СУСК РФ по Башкирии.По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на субботу в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей.В ведомстве не смогли уточнить, являются ли погибшие одной семьей.В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что личности погибших установлены. "Это 12-летний мальчик, трехлетняя девочка, 39-летний мужчина и женщина 49 лет", - говорится в сообщении спасателей.Следственное управление СКР по региону отмечает, что в настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причин смерти погибших и причины возгорания дома. "Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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россия, скр, ишимбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В Башкирии четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

07:25 24.04.2021
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике БашкортостанСотрудники противопожарной службы на месте пожара в жилом доме в Ишимбае (Башкирия), где погибли четыре человека
Сотрудники противопожарной службы на месте пожара в жилом доме в Ишимбае (Башкирия), где погибли четыре человека - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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УФА, 24 апр - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в башкирском городе Ишимбай, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на субботу в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей.
В ведомстве не смогли уточнить, являются ли погибшие одной семьей.
В ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что личности погибших установлены. "Это 12-летний мальчик, трехлетняя девочка, 39-летний мужчина и женщина 49 лет", - говорится в сообщении спасателей.
Следственное управление СКР по региону отмечает, что в настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причин смерти погибших и причины возгорания дома. "Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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