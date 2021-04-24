https://ria.ru/20210424/poslednie-1729727176.html

Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги

Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги

Для начала следует разобраться, какие именно последние деньги имеются в виду – от этого зависит стратегия по их вложению, рассказала агентству "Прайм" аналитик... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T01:15

2021-04-24T01:15

2021-04-24T01:15

юлия афанасьева

россия

покупка

инвестиции

деньги

общество

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Для начала следует разобраться, какие именно последние деньги имеются в виду – от этого зависит стратегия по их вложению, рассказала агентству "Прайм" аналитик ГК "Финам" Юлия Афанасьева.В качестве примера она привела ситуацию, когда человек перед выходом на пенсию получил некоторую сумму денег. Если до этого он никогда не копил и не инвестировал свои средства, ему не следует вкладываться в опасные инвестиционные инструменты, лучше выбрать консервативную стратегию, например, облигации, а также научиться страховать сбережения от курсовых колебаний. Если последние деньги – ваша подушка безопасности, лучшее ее положить на ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет) и не тратить, а самому начать активно зарабатывать на текущее потребление. "Стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета уменьшает соблазн потратить такие "последние деньги" нерационально. Деньги на ИИС, как и в первом случае, размещаем в надежные облигации и страхуем от роста доллара к рублю. В любой момент их можно забрать вопреки суеверию, что деньги на ИИС должны лежать 3 года", — напомнила Афанасьева.

https://ria.ru/20210421/ipoteka-1729363210.html

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юлия афанасьева, россия, покупка, инвестиции, деньги, общество