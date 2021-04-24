Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/pomosch-1729737886.html
В Приморье завели дело после того, как вдову ветерана оставили без помощи
В Приморье завели дело после того, как вдову ветерана оставили без помощи
Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников центра социального обслуживания населения в Приморье, которые оставили без помощи и... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T08:21
2021-04-24T08:21
су ск рф по приморскому краю
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников центра социального обслуживания населения в Приморье, которые оставили без помощи и наблюдения вдову участника Великой Отечественной войны, сообщает региональное СУСК РФ.В социальных сетях было опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика сообщал, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просил власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение. Следователи и прокуратура начали проверку. СУСК отмечало, что сыновья не помогали матери, не заботились о ней, вели асоциальный образ жизни. При этом пенсионерка живет в помещении, непригодном для проживания, но должностные лица ей не предоставили другое жилье и не поместили ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов, отмечали следователи."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников Артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения"... по ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность")", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1 марта прошлого года по 17 апреля 2021 года соцработники, зная, что в доме по улице Центральная в селе Прохладное проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержке инвалид третьей группы, 89-летняя вдова участника Великой Отечественной войны, никаких мер не предпринимали. В марте прошлого года, лично не увидев пенсионерку, сотрудники составили документ, что "якобы она в помощи не нуждается".Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты. Общая сумма похищенного, по версии следствия, превысила 381 тысячу рублей.
https://realty.ria.ru/20201223/putin-1590572851.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
су ск рф по приморскому краю, приморский край, общество

В Приморье завели дело после того, как вдову ветерана оставили без помощи

08:21 24.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников центра социального обслуживания населения в Приморье, которые оставили без помощи и наблюдения вдову участника Великой Отечественной войны, сообщает региональное СУСК РФ.
В социальных сетях было опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика сообщал, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просил власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение. Следователи и прокуратура начали проверку. СУСК отмечало, что сыновья не помогали матери, не заботились о ней, вели асоциальный образ жизни. При этом пенсионерка живет в помещении, непригодном для проживания, но должностные лица ей не предоставили другое жилье и не поместили ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов, отмечали следователи.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников Артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения"... по ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность")", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1 марта прошлого года по 17 апреля 2021 года соцработники, зная, что в доме по улице Центральная в селе Прохладное проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержке инвалид третьей группы, 89-летняя вдова участника Великой Отечественной войны, никаких мер не предпринимали. В марте прошлого года, лично не увидев пенсионерку, сотрудники составили документ, что "якобы она в помощи не нуждается".
"Вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе (соцработников – ред.), женщина оказалась в опасном для жизни состоянии и 17 апреля 2021 года была госпитализирована в медицинское учреждение", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты. Общая сумма похищенного, по версии следствия, превысила 381 тысячу рублей.
Путин о ветхом жилье: Эту позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 14:52
Путин потребовал решить проблему ветхого жилья и вытащить людей из трущоб
 
СУ СК РФ по Приморскому краюПриморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния