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В Приморье завели дело после того, как вдову ветерана оставили без помощи

В Приморье завели дело после того, как вдову ветерана оставили без помощи

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников центра социального обслуживания населения в Приморье, которые оставили без помощи и... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T08:21

2021-04-24T08:21

2021-04-24T08:21

су ск рф по приморскому краю

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников центра социального обслуживания населения в Приморье, которые оставили без помощи и наблюдения вдову участника Великой Отечественной войны, сообщает региональное СУСК РФ.В социальных сетях было опубликовано видео, на котором показан ветхий дом пожилой женщины. Автор ролика сообщал, что она живет с двумя 60-летними сыновьями, один из которых инвалид. Снявший видео просил власти поместить 89-летнюю пенсионерку в социальное учреждение. Следователи и прокуратура начали проверку. СУСК отмечало, что сыновья не помогали матери, не заботились о ней, вели асоциальный образ жизни. При этом пенсионерка живет в помещении, непригодном для проживания, но должностные лица ей не предоставили другое жилье и не поместили ее в специальное учреждение для престарелых и инвалидов, отмечали следователи."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны сотрудников Артемовского филиала краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания "Приморский центр социального обслуживания населения"... по ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность")", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 1 марта прошлого года по 17 апреля 2021 года соцработники, зная, что в доме по улице Центральная в селе Прохладное проживает престарелая и нуждающаяся в социальной поддержке инвалид третьей группы, 89-летняя вдова участника Великой Отечественной войны, никаких мер не предпринимали. В марте прошлого года, лично не увидев пенсионерку, сотрудники составили документ, что "якобы она в помощи не нуждается".Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело на двух сыновей вдовы участника Великой Отечественной войны, которые не обеспечили уход за своей беспомощной матерью и похищали ее пенсию и социальные выплаты. Общая сумма похищенного, по версии следствия, превысила 381 тысячу рублей.

https://realty.ria.ru/20201223/putin-1590572851.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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