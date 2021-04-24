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В Индонезии исчезнувшую подлодку официально признали затонувшей
В Индонезии исчезнувшую подлодку официально признали затонувшей
Статус подводной лодки ВМС Индонезии, которая исчезла в море несколько дней назад, официально изменили с "пропавшей" на "затонувшую", сообщило агентство ANTARA. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T20:16
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бали (остров)
индонезия
в мире
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БАНГКОК, 24 апр — РИА Новости. Статус подводной лодки ВМС Индонезии, которая исчезла в море несколько дней назад, официально изменили с "пропавшей" на "затонувшую", сообщило агентство ANTARA.Как рассказал начальник главного штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно, спасатели нашли на поверхности воды детали оборудования для обслуживания торпедных аппаратов, банку смазки для перископа, фрагменты изделий из огнеупорной губки, мусульманские молитвенные коврики и фрагмент кожуха системы охлаждения. Так как все эти предметы с высочайшей степенью вероятности находились на борту подлодки, они не могли оказаться в воде без образования пробоин в корпусе субмарины.Точной информации о судьбе экипажа пока нет, так как тел моряков или фрагментов обмундирования подводников в воде в районе гибели лодки не обнаружили.По информации газеты Straits Times, Маргоно также сообщил о планах поднять лодку. Она лежит на грунте на уровне 850 метров, что на 250 метров больше максимально возможной глубины ее погружения. Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений у берегов острова Бали. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека.Поиски вели как минимум 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.
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бали (остров), индонезия, в мире

В Индонезии исчезнувшую подлодку официально признали затонувшей

20:16 24.04.2021 (обновлено: 23:34 24.04.2021)
 
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara FotoПодводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402
Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala-402 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© REUTERS / M Risyal Hidayat/Antara Foto
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БАНГКОК, 24 апр — РИА Новости. Статус подводной лодки ВМС Индонезии, которая исчезла в море несколько дней назад, официально изменили с "пропавшей" на "затонувшую", сообщило агентство ANTARA.
Как рассказал начальник главного штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно, спасатели нашли на поверхности воды детали оборудования для обслуживания торпедных аппаратов, банку смазки для перископа, фрагменты изделий из огнеупорной губки, мусульманские молитвенные коврики и фрагмент кожуха системы охлаждения.
Так как все эти предметы с высочайшей степенью вероятности находились на борту подлодки, они не могли оказаться в воде без образования пробоин в корпусе субмарины.
Точной информации о судьбе экипажа пока нет, так как тел моряков или фрагментов обмундирования подводников в воде в районе гибели лодки не обнаружили.
По информации газеты Straits Times, Маргоно также сообщил о планах поднять лодку. Она лежит на грунте на уровне 850 метров, что на 250 метров больше максимально возможной глубины ее погружения.
Субмарина ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь 21 апреля во время учений у берегов острова Бали. Сообщалось, что на борту находятся по меньшей мере 53 человека.
Поиски вели как минимум 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Свою помощь Джакарте предложили многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.
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